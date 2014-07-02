H υποβρύχια αντλία πίεσης BP 4 Deep Well είναι ιδανική για χρήση με εναλλακτικές πηγές νερού. Είτε για πότισμα κήπου είτε για εσωτερική παροχή επεξεργασμένου νερού σε συνδυασμό με διακόπτη πίεσης- με νερό γεώτρησης από το δικό σας πηγάδι μπορείτε να εξοικονομήσετε λίτρα πολύτιμου πόσιμου νερού στο σπίτι και στον κήπο. Το περίβλημα της αντλίας και οι κοχλιωτές συνδέσεις είναι φτιαγμένες από ανοξείδωτο ατσάλι και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές. Ένα ενσωματωμένο προ- φίλτρο και ένα πόδι στήριξης προστατεύουν αξιόπιστα την είσοδο νερού της αντλίας από σκουπιδάκια κατά τη διάρκεια και μετά από την εγκατάσταση. Το σχοινί 15 μέτρων που περιλαμβάνεται στη συσκευασία μπορεί να συνδεθεί με την αντλία οπότε και εξασφαλίζει την ασφαλή κάθοδο και ανύψωση της από το πηγάδι. Ο διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο τέλος του καλωδίου. Με τον ξεχωριστό διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στην άκρητου καλωδίου, η αντλία μπορεί να χειρίζεται εύκολα και με ασφάλεια. Χάρη στο σετ συνδέσμων λάστιχου που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, τα λάστιχα μεγέθους 3/4" και 1" μπορούν να συνδεθούν στην αντλία χωρίς κανένα πρόβλημα. Περιλαμβάνει ενσωματωμένη βαλβίδα ελέγχου ροής