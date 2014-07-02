Αντλία βαθιάς γεώτρησης BP 4 Deep Well
Η BP 4 Deep Well είναι μία υποβρύχια αντλία πίεσης - ιδανική για χρήση σε πηγάδια. Με περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι. Βοηθητικό πόδι στερέωσης και ξεχωριστό διακόπτη on/off.
H υποβρύχια αντλία πίεσης BP 4 Deep Well είναι ιδανική για χρήση με εναλλακτικές πηγές νερού. Είτε για πότισμα κήπου είτε για εσωτερική παροχή επεξεργασμένου νερού σε συνδυασμό με διακόπτη πίεσης- με νερό γεώτρησης από το δικό σας πηγάδι μπορείτε να εξοικονομήσετε λίτρα πολύτιμου πόσιμου νερού στο σπίτι και στον κήπο. Το περίβλημα της αντλίας και οι κοχλιωτές συνδέσεις είναι φτιαγμένες από ανοξείδωτο ατσάλι και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές. Ένα ενσωματωμένο προ- φίλτρο και ένα πόδι στήριξης προστατεύουν αξιόπιστα την είσοδο νερού της αντλίας από σκουπιδάκια κατά τη διάρκεια και μετά από την εγκατάσταση. Το σχοινί 15 μέτρων που περιλαμβάνεται στη συσκευασία μπορεί να συνδεθεί με την αντλία οπότε και εξασφαλίζει την ασφαλή κάθοδο και ανύψωση της από το πηγάδι. Ο διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο τέλος του καλωδίου. Με τον ξεχωριστό διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στην άκρητου καλωδίου, η αντλία μπορεί να χειρίζεται εύκολα και με ασφάλεια. Χάρη στο σετ συνδέσμων λάστιχου που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, τα λάστιχα μεγέθους 3/4" και 1" μπορούν να συνδεθούν στην αντλία χωρίς κανένα πρόβλημα. Περιλαμβάνει ενσωματωμένη βαλβίδα ελέγχου ροής
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι και προσαρμογείς σύνδεσηςΑυξημένη διάρκεια ζωής και ανθεκτική στα τραντάγματα
Περιλαμβάνει κομμάτι σύνδεσης αντλίας και βαλβίδα ελέγχουΓρήγορη σύνδεση λάστιχων μεγέθους 3/4" και 1" στην αντλία
Βοηθητικό πόδι στήριξηςΑξιόπιστη προστασία από τους ρύπους όταν τοποθετείτε την αντλία
Διακόπτης on/off στο τέλος του καλωδίου
- Ασφαλή και άνετη λειτουργία της αντλίας
Περιλαμβάνει σχοινί 15 μέτρων
- Για ασφαλές κράτημα της αντλίας
Ενσωματωμένο προ φίλτρο
- Προστατεύει την αντλία από τη μόλυνση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της και τη λειτουργική της αξιοπιστία
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|700
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 4600
|Υψος πάραδοσης (m)
|43
|Πίεση (bar)
|max. 4,3
|Βάθος βύθισης (m)
|max. 12
|Ελάχιστη διάμετρος σωλήνα φρεατίου (mm)
|150
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|15
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|ασημένιο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|105 x 105 x 710
Πεδίο προμήθειας
- Σύνδεσμος λάστιχου για 1", 3/4" με κλιπ
- Περιλαμβάνει σχοινί 30 μέτρων
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένη βαλβίδα με αποτροπή αναρροής
- Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι και προσαρμογείς σύνδεσης
- Βοηθητικό πόδι στήριξης
- Ενσωματωμένο προ φίλτρο
- Επιλογή χρήση σχοινιού ασφαλείας
- Ξεχωριστός διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο τέλος του καλωδίου
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπων από πηγάδια