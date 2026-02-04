Η αντλία κήπου GP 55 σε κλασική ποιότητα Kärcher είναι εξοπλισμένη με έναν εύχρηστο ποδοδιακόπτη που διευκολύνει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση. Έτσι μπορείς να ποτίζεις τον κήπο σου γρήγορα και εύκολα χωρίς να κουράζεσαι. Η στιβαρή, ισχυρή και πολυλειτουργική αντλία ποτίσματος ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις σε πότισμα με υψηλή ποιότητα στην οποία μπορείς να βασιστείς. Η αντλία είναι εξοπλισμένη με ένα προ-φίλτρο στάνταρ για να την προστατεύει από μόλυνση και να αυξάνει τη διάρκεια ζωής και την αξιοπιστία λειτουργίας της. Χάρη στο μεγάλο λαιμό πλήρωσης, η διαδικασία εξαέρωσης είναι ιδιαίτερα εύκολη. Η πρακτική, εργονομική λαβή σημαίνει ότι η αντλία είναι εύκολη στη μεταφορά. Επιπλέον, ο φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός λαβής σου επιτρέπει να κρατάς την αντλία από οποιαδήποτε γωνία. Ένας βελτιστοποιημένος προσαρμογέας σύνδεσης επιτρέπει την εύκολη σύνδεση ακόμη και μεγάλων σωλήνων και επίσης μειώνει τον κίνδυνο ζημιάς στο σπείρωμα.