Κάνη Vario Power Short 360° VP 145 S για K 2 – K 4
VP 145 S: Η κάνη Vario Power Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.
VP 145 S: Το ελαφρό Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ευέλικτο και ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Διαρκής ρύθμιση
- Η πίεση μπορεί να προσαρμοστεί στην εργασία καθαρισμού.
Εξοικονόμηση χρόνου
- Δεν χρειάζεται αλλαγή της ράβδου ψεκασμού.
Ευέλικτος σύνδεσμος
- Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος κατά 360°
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|166 x 42 x 62
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)
- Καθαρισμός ζαντών αυτοκινήτων.
- Μπουκάλια με λουλούδια
- Κάδοι απορριμμάτων