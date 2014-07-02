Κάνη Vario Power Short 360° VP 145 S για K 2 – K 4

VP 145 S: Η κάνη Vario Power Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Διαρκής ρύθμιση
  • Η πίεση μπορεί να προσαρμοστεί στην εργασία καθαρισμού.
Εξοικονόμηση χρόνου
  • Δεν χρειάζεται αλλαγή της ράβδου ψεκασμού.
Ευέλικτος σύνδεσμος
  • Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος κατά 360°
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 166 x 42 x 62
Πεδία εφαρμογής
  • Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)
  • Καθαρισμός ζαντών αυτοκινήτων.
  • Μπουκάλια με λουλούδια
  • Κάδοι απορριμμάτων