Κιτ καρουλιού σωλήνα για στερέωση στη μονάδα. Η ιδανική λύση για ασφαλή αποθήκευση των σωλήνων υψηλής πίεσης και εξοικονόμηση χώρου. Συνδέεται σε μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης. Επίσης, περιστρέφεται υπό πίεση. Σύνδεσμος: 22 x 1.5.