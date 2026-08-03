Κιτ ανέμης σωλήνα για HD αυτόνομα πετρελαίου, 30 m
Κιτ καρουλιού σωλήνα για τοποθέτηση στο μηχάνημα, συμπεριλαμβανομένου σωλήνα σύνδεσης για την έξοδο υψηλής πίεσης του μηχανήματος. Περιστρεφόμενο υπό πίεση με σύνδεση EASY!Lock.
Κιτ καρουλιού σωλήνα για στερέωση στη μονάδα. Η ιδανική λύση για ασφαλή αποθήκευση των σωλήνων υψηλής πίεσης και εξοικονόμηση χώρου. Συνδέεται σε μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης. Επίσης, περιστρέφεται υπό πίεση. Σύνδεσμος: 22 x 1.5.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος (m)
|30
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|9,4
Πεδίο προμήθειας
- Ανέμη
- Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης