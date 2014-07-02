Προφίλτρο μικρό, κυκλοφορία νερού 3000 l/h
Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου και τις αντλίες υψηλής πίεσης από τα χοντρά σωματίδια ή την άμμο.
Προφίλτρο αντλίας για όλες τις συνηθισμένες αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης και την οικιακή παροχή νερού - ειδικά για συσκευές χωρίς ενσωματωμένο φίλτρο και ρυθμό ροής έως 4.000 l/h. Το προφίλτρο προστατεύει αποτελεσματικά τις αντλίες από τα μεγάλα σωματίδια ρύπων ή την άμμο αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής. Η εσωτερική επένδυση του φίλτρου αφαιρείται για να καθαριστεί. Το μέγεθος του πλέγματος του λεπτού φίλτρου είναι 250 µm (0,25 mm). Το προφίλτρο αντλίας είναι κατάλληλο για όλες τις προαναφερθείσες αντλίες με σπείρωμα σύνδεσης G1 (33,3 mm).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αφαιρούμενο φίλτρο
- Το φίλτρο μπορεί να καθαριστεί με τρεχούμενο νερό και συνεπώς να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές.
Προφίλτρο αντλίας, μικρό
- Για αντλίες με ροή νερού έως 4.000 l/h
Προφίλτρο
- Για μεγαλύτερη προστασία της αντλίας από τα σωματίδια στερεών ρύπων και την άμμο
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μεγέθη
|Μέγεθος πλέγματος έως 4000 l/h: 250 μm (0,25 mm)
|Μέγεθος πλέγματος (mm)
|0,25
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|122 x 189 x 194
Πεδία εφαρμογής
- Προστατεύει τη βυθιζόμενη αντλία από τα σωματίδια στερεών ρύπων.