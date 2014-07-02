Προφίλτρο αντλίας για όλες τις συνηθισμένες αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης και την οικιακή παροχή νερού - ειδικά για συσκευές χωρίς ενσωματωμένο φίλτρο και ρυθμό ροής έως 4.000 l/h. Το προφίλτρο προστατεύει αποτελεσματικά τις αντλίες από τα μεγάλα σωματίδια ρύπων ή την άμμο αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής. Η εσωτερική επένδυση του φίλτρου αφαιρείται για να καθαριστεί. Το μέγεθος του πλέγματος του λεπτού φίλτρου είναι 250 µm (0,25 mm). Το προφίλτρο αντλίας είναι κατάλληλο για όλες τις προαναφερθείσες αντλίες με σπείρωμα σύνδεσης G1 (33,3 mm).