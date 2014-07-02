Αντλία Home & Garden BP 3 Home & Garden
Η ανθεκτική και ισχυρή αντλία κήπου ΒΡ 3 Home & Garden είναι ιδανική για το πότισμα του κήπου και την οικιακή παροχή νερού χρησιμοποιώντας εναλλακτικές πηγές νερού, όπως βρόχινο νερό.
Για το πότισμα, την παροχή νερού σε πλυντήρια ή μπάνια - η ποιοτική αντλία BP 3 Home & Garden είναι ιδανική για την εκμετάλλευση εναλλακτικών πηγών νερού όπως βρόχινο νερό από στέρνες. Η αυτόματη λειτουργία έναρξης/παύσης σημαίνει ότι η αντλία μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί αυτόματα αν χρειαστεί. Μέγιστη προστασία η οποία περιλαμβάνει: αυτόματη απενεργοποίηση και φως στην οθόνη όταν δεν υπάρχει νερό για άντληση. Η ισχυρή αντλία δεν χρειάζεται συντήρηση και εντυπωσιάζει με τη συνεχή πίεση για βέλτιστα αποτελέσματα ποτίσματος κήπου. Ενσωματωμένος ποδοδιακόπτης, 2 έξοδοι για ταυτόχρονη λειτουργία δύο συνδεδεμένων συσκευών και λαστιχένια πόδια που απορροφούν τον θόρυβο περιλαμβάνονται στα χαρακτηριστικά της. Το προ φίλτρο και η βαλβίδα ελέγχου εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία. Τα υλικά υψηλής ποιότητας εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής. 5ετής επέκταση εγγύησης είναι διαθέσιμη.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολο να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι και τον κήποΑξιόπιστη παροχή νερού στο σπίτι και συνεχής πίεση για πότισμα του κήπου
Ασφαλής και ανθεκτικήΜε προ φίλτρο, βαλβίδα μίας κατεύθυνσης και προστασία ξηρότητας
Αυτόματο σύστημα start/stopΗ αντλία ξεκινά και σταματά αυτόματα όπως απαιτείται
Βέλτιστη αναρρόφηση
- Η ποιοτική αντλία χωρίς κόπο αναρροφά νερό από βάθος 8 μέτρων, για παράδειγμα από τη στέρνα
Οθόνη για έλεγχο λαθών
- Εμφάνιση λάθους πίεσης ή αναρρόφησης
Δύο έξοδοι νερού
- Πολλαπλές χρήσεις, όπως το πότισμα του γρασιδιού με ψεκαστήρα και ταυτόχρονα πότισμα του κήπου με λάστιχο
Αντάπτορας σύνδεσης Τ
- Ευέλικτη τοποθέτηση- για βέλτιστη ευθυγράμμιση με τα συνδεδεμένα λάστιχα
Άνετος ποδοδιακόπτης
- Εύκολη ενεργοποίηση- απενεργοποίηση, απαλό με την πλάτη
Εργονομική λαβή
- Εύκολος χειρισμός και εύκολη μεταφορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|800
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 3300
|Υψος πάραδοσης (m)
|40
|Πίεση (bar)
|max. 4
|Ύψος αναρρόφησης (m)
|8
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|1,85
|Τάση (V)
|230 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|10,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|230 x 540 x 373
Πεδίο προμήθειας
- Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1
Εξοπλισμός
- Bελτιστοποιημένη ένωση
- Άνετος ποδοδιακόπτης
- Αυτόματη λειτουργία έναρξης/ παύσης
- Περιλαμβάνει προ φίλτρο και αντεπίστροφη βαλβίδα
- Προστασία από ξηρή λειτουργία
- Μεγάλο στόμιο
- Εργονομική λαβή μεταφοράς
- Αποθήκευση καλωδίου
- Οθόνη για έλεγχο λαθών
- Δύο έξοδοι νερού
- Περιστρεφόμενα λαστιχένια πόδια που μειώνουν το θόρυβο
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια
- Παροχή νερού για οικιακές τουαλέτες και πλυντήρια ρούχων