Για το πότισμα, την παροχή νερού σε πλυντήρια ή μπάνια - η ποιοτική αντλία BP 3 Home & Garden είναι ιδανική για την εκμετάλλευση εναλλακτικών πηγών νερού όπως βρόχινο νερό από στέρνες. Η αυτόματη λειτουργία έναρξης/παύσης σημαίνει ότι η αντλία μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί αυτόματα αν χρειαστεί. Μέγιστη προστασία η οποία περιλαμβάνει: αυτόματη απενεργοποίηση και φως στην οθόνη όταν δεν υπάρχει νερό για άντληση. Η ισχυρή αντλία δεν χρειάζεται συντήρηση και εντυπωσιάζει με τη συνεχή πίεση για βέλτιστα αποτελέσματα ποτίσματος κήπου. Ενσωματωμένος ποδοδιακόπτης, 2 έξοδοι για ταυτόχρονη λειτουργία δύο συνδεδεμένων συσκευών και λαστιχένια πόδια που απορροφούν τον θόρυβο περιλαμβάνονται στα χαρακτηριστικά της. Το προ φίλτρο και η βαλβίδα ελέγχου εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία. Τα υλικά υψηλής ποιότητας εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής. 5ετής επέκταση εγγύησης είναι διαθέσιμη.