Αντλία Home & Garden BP 3 Home & Garden

Η ανθεκτική και ισχυρή αντλία κήπου ΒΡ 3 Home & Garden είναι ιδανική για το πότισμα του κήπου και την οικιακή παροχή νερού χρησιμοποιώντας εναλλακτικές πηγές νερού, όπως βρόχινο νερό.

Για το πότισμα, την παροχή νερού σε πλυντήρια ή μπάνια - η ποιοτική αντλία BP 3 Home & Garden είναι ιδανική για την εκμετάλλευση εναλλακτικών πηγών νερού όπως βρόχινο νερό από στέρνες. Η αυτόματη λειτουργία έναρξης/παύσης σημαίνει ότι η αντλία μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί αυτόματα αν χρειαστεί. Μέγιστη προστασία η οποία περιλαμβάνει: αυτόματη απενεργοποίηση και φως στην οθόνη όταν δεν υπάρχει νερό για άντληση. Η ισχυρή αντλία δεν χρειάζεται συντήρηση και εντυπωσιάζει με τη συνεχή πίεση για βέλτιστα αποτελέσματα ποτίσματος κήπου. Ενσωματωμένος ποδοδιακόπτης, 2 έξοδοι για ταυτόχρονη λειτουργία δύο συνδεδεμένων συσκευών και λαστιχένια πόδια που απορροφούν τον θόρυβο περιλαμβάνονται στα χαρακτηριστικά της. Το προ φίλτρο και η βαλβίδα ελέγχου εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία. Τα υλικά υψηλής ποιότητας εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής. 5ετής επέκταση εγγύησης είναι διαθέσιμη.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αντλία Home & Garden BP 3 Home & Garden: Εύκολο να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι και τον κήπο
Εύκολο να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι και τον κήπο
Αξιόπιστη παροχή νερού στο σπίτι και συνεχής πίεση για πότισμα του κήπου
Αντλία Home & Garden BP 3 Home & Garden: Ασφαλής και ανθεκτική
Ασφαλής και ανθεκτική
Με προ φίλτρο, βαλβίδα μίας κατεύθυνσης και προστασία ξηρότητας
Αντλία Home & Garden BP 3 Home & Garden: Αυτόματο σύστημα start/stop
Αυτόματο σύστημα start/stop
Η αντλία ξεκινά και σταματά αυτόματα όπως απαιτείται
Βέλτιστη αναρρόφηση
  • Η ποιοτική αντλία χωρίς κόπο αναρροφά νερό από βάθος 8 μέτρων, για παράδειγμα από τη στέρνα
Οθόνη για έλεγχο λαθών
  • Εμφάνιση λάθους πίεσης ή αναρρόφησης
Δύο έξοδοι νερού
  • Πολλαπλές χρήσεις, όπως το πότισμα του γρασιδιού με ψεκαστήρα και ταυτόχρονα πότισμα του κήπου με λάστιχο
Αντάπτορας σύνδεσης Τ
  • Ευέλικτη τοποθέτηση- για βέλτιστη ευθυγράμμιση με τα συνδεδεμένα λάστιχα
Άνετος ποδοδιακόπτης
  • Εύκολη ενεργοποίηση- απενεργοποίηση, απαλό με την πλάτη
Εργονομική λαβή
  • Εύκολος χειρισμός και εύκολη μεταφορά.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W) 800
Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h) < 3300
Υψος πάραδοσης (m) 40
Πίεση (bar) max. 4
Ύψος αναρρόφησης (m) 8
Θερμοκρασία παράδοσης (°C) max. 35
Σύνδεση με σπείρωμα G1
Καλώδιο ρεύματος (m) 1,85
Τάση (V) 230 - 240
Συχνότητα (Hz) 50
Χρώμα κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 10,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 11,8
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 230 x 540 x 373

Πεδίο προμήθειας

  • Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1

Εξοπλισμός

  • Bελτιστοποιημένη ένωση
  • Άνετος ποδοδιακόπτης
  • Αυτόματη λειτουργία έναρξης/ παύσης
  • Περιλαμβάνει προ φίλτρο και αντεπίστροφη βαλβίδα
  • Προστασία από ξηρή λειτουργία
  • Μεγάλο στόμιο
  • Εργονομική λαβή μεταφοράς
  • Αποθήκευση καλωδίου
  • Οθόνη για έλεγχο λαθών
  • Δύο έξοδοι νερού
  • Περιστρεφόμενα λαστιχένια πόδια που μειώνουν το θόρυβο
Αντλία Home & Garden BP 3 Home & Garden
Αντλία Home & Garden BP 3 Home & Garden
Αντλία Home & Garden BP 3 Home & Garden
Αντλία Home & Garden BP 3 Home & Garden
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια
  • Παροχή νερού για οικιακές τουαλέτες και πλυντήρια ρούχων
Εξαρτήματα