Καθαριότητα εις διπλούν: Το σετ κυλίνδρων μικροϊνών 2 εξαρτημάτων για το μηχάνημα καθαρισμού δαπέδων FC 5 επιτρέπει τον απαλό υγρό καθαρισμό και τη συντήρηση όλων των δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων των παρκέ. Οι υψηλής ποιότητας κύλινδροι μικροϊνών δεν αφήνουν χνούδια, είναι ισχυροί και ανθεκτικοί στη φθορά. Οι κύλινδροι μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο σε μέγιστη θερμοκρασία 60 °C. Οι κύλινδροι είναι διαθέσιμοι σε δύο χρώματα: κίτρινο και γκρι. Το διαφορετικό χρώμα σημαίνει ότι οι κύλινδροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικές εργασίες, για παράδειγμα, ο ένας κύλινδρος στο μπάνιο και ο άλλος στην κουζίνα.