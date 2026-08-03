Σετ πανιών μικροϊνών για την κουζίνα
Το σετ πανιών μικροϊνών για καθαρισμό με ατμό στην κουζίνα περιλαμβάνει δύο πανιά δαπέδου από μικροΐνες υψηλής ποιότητας, ένα κάλυμμα μικροϊνών για το ακροφύσιο χειρός και ένα πανί γυαλίσματος ανοξείδωτου χάλυβα μικροϊνών.
Σετ πανιών από μικροΐνες υψηλής ποιότητας για βέλτιστη καθαριότητα σε ολόκληρη την κουζίνα. Τα δύο πανιά δαπέδου από μικροΐνες για το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix εγγυώνται ότι το δάπεδο της κουζίνας θα αστράφτει. Ένα σύστημα hook-and-loop επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεσή τους στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix χωρίς να χρειάζεται να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους. Χρησιμοποιώντας το κάλυμμα μικροϊνών για το ακροφύσιο χειρός μπορείτε να απομακρύνετε χωρίς κόπο τους ρύπους (π.χ. στις εστίες) μόνοι σας. Και το πανί μικροϊνών για ανοξείδωτο χάλυβα θα κάνει οποιαδήποτε επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα να αστράφτει.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος σε όλες τις σκληρές επιφάνειες.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Κάλυμμα μικροϊνών με ελαστικό κορδόνι
- Για απλή τοποθέτηση και αφαίρεση του καλύμματος.
- Το κάλυμμα δεν γλιστράει κατά τον καθαρισμό.
Βολικό σύστημα με άγκιστρο και βρόχο
- Το πανί καθαρισμού δαπέδου συνδέεται εύκολα πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου απλώς πιέζοντάς το πάνω του.
- Το πανί καθαρισμού δαπέδου δεν γλιστράει κατά τον καθαρισμό.
Ιμάντας βάσης στο πανί καθαρισμού δαπέδου
- Δεν έρχεστε σε επαφή με τους ρύπους κατά την αντικατάσταση του πανιού: απλώς πατήστε πάνω στον ιμάντα βάσης και τραβήξτε προς τα πάνω το ακροφύσιο δαπέδου.
Το πανί καθαρισμού δαπέδου καλύπτει όλες τις πλευρές του ακροφυσίου δαπέδου
- Για τον αβίαστο καθαρισμό γωνιών, άκρων και άλλων δυσπρόσιτων περιοχών.
Πανί για ανοξείδωτο χάλυβα από μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Γυάλισμα χωρίς γραμμές.
- Εξαιρετική απορρόφηση νερού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|345 x 112 x 18
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
- Νεροχύτης/νιπτήρας
- Απορροφητήρες
- Εστίες
- ανοξείδωτος χάλυβας
- Ψυγείο (μέσα/έξω)
- Εσωτερικό ντουλαπιών, συρταριών
- Πλακάκια