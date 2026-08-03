Σετ πανιών από μικροΐνες υψηλής ποιότητας για βέλτιστη καθαριότητα σε ολόκληρη την κουζίνα. Τα δύο πανιά δαπέδου από μικροΐνες για το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix εγγυώνται ότι το δάπεδο της κουζίνας θα αστράφτει. Ένα σύστημα hook-and-loop επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεσή τους στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix χωρίς να χρειάζεται να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους. Χρησιμοποιώντας το κάλυμμα μικροϊνών για το ακροφύσιο χειρός μπορείτε να απομακρύνετε χωρίς κόπο τους ρύπους (π.χ. στις εστίες) μόνοι σας. Και το πανί μικροϊνών για ανοξείδωτο χάλυβα θα κάνει οποιαδήποτε επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα να αστράφτει.