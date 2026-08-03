Με πλάτος 170 mm, το στενό ακροφύσιο αναρρόφησης για τα μοντέλα WV 4-4, WV 6 και WV 7 είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό παραθύρων με κάγκελα και άλλων μικρών επιφανειών παραθύρων που δεν μπορούν να καθαριστούν με μεγαλύτερα ακροφύσια αναρρόφησης χωρίς κάποια δυσκολία.