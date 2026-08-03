WV 6 small suction nozzle (white)
Ιδανικό για παράθυρα με κάγκελα και άλλες μικρές επιφάνειες παραθύρων: το στενό ακροφύσιο αναρρόφησης για τα μοντέλα WV 4-4, WV 6 και WV 7 έχει πλάτος 170 mm.
Με πλάτος 170 mm, το στενό ακροφύσιο αναρρόφησης για τα μοντέλα WV 4-4, WV 6 και WV 7 είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό παραθύρων με κάγκελα και άλλων μικρών επιφανειών παραθύρων που δεν μπορούν να καθαριστούν με μεγαλύτερα ακροφύσια αναρρόφησης χωρίς κάποια δυσκολία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λεπίδα σπάτουλας Xtra!Flex®
- Η λεπίδα σπάτουλας από σιλικόνη Xtra!Flex® με καινοτόμο τεχνολογία καθιστά τον καθαρισμό ακόμα πιο ευέλικτο – ιδανική για χρήση μέχρι το δάπεδο και τις άκρες.
- Το μακρύ μάκτρο σιλικόνης καθιστά δυνατή την αφαίρεση των ρύπων σε ένα μόλις πέρασμα, γεγονός που κάνει τον τζαμοκαθαριστή μπαταρίας ακόμα πιο ευέλικτο.
Στενό σχήμα
- Ιδανικό για παράθυρα με πλέγμα ή άλλες στενές περιοχές.
Εύκολη αντικατάσταση
- Η αλλαγή των ακροφύσιων αναρρόφησης γίνεται εύκολα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|172 x 98 x 41
Πεδία εφαρμογής
- Υαλότουβλα
- Λεία επιφάνειες
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Καθρέφτες
- Πλακάκια
- Καμπίνα ντους/μπανιέρα
- Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
- Συμπύκνωση
- Φωτοβολταϊκά συστήματα / Μονάδες παραγωγής ενέργειας μπαλκονιών