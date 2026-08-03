Σφουγγαρίστρα μικροϊνών 60cm
Κάλυμμα μικροϊνών για βάση για ξεσκονόπανο 60 cm 6.999-150.0.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|ADVANCED
|Είδος ρύπων
|Μη προσκολλημένοι ρύποι
|Υλικό
|100% PET
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Θερμοκρασία μηχανήματος στέγνωσης (°C)
|60
|Κύκλοι πλύσης*
|περίπου 350
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|600 x 80
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνεια - στεγνό καθάρισμα