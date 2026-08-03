Τεχνικά στοιχεία

Πρόγραμμα ADVANCED Είδος ρύπων Μη προσκολλημένοι ρύποι Υλικό 100% PET Θερμοκρασία πλύσης (°C) max. 90 Σύσταση πλύσης (°C) 60 Θερμοκρασία μηχανήματος στέγνωσης (°C) 60 Κύκλοι πλύσης* περίπου 350 Ποσότητα (Τεμάχιο( α )) 1 Διαστάσεις (L × W) (mm) 600 x 80

¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.