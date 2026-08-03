Σφουγγαρίστρα μικροϊνών 60cm

Κάλυμμα μικροϊνών για βάση για ξεσκονόπανο 60 cm 6.999-150.0.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρόγραμμα ADVANCED
Είδος ρύπων Μη προσκολλημένοι ρύποι
Υλικό 100% PET
Θερμοκρασία πλύσης (°C) max. 90
Σύσταση πλύσης (°C) 60
Θερμοκρασία μηχανήματος στέγνωσης (°C) 60
Κύκλοι πλύσης* περίπου 350
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Διαστάσεις (L × W) (mm) 600 x 80

¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.

Σφουγγαρίστρα μικροϊνών 60cm
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Επιφάνεια - στεγνό καθάρισμα