Εργαλείο ξεσκονίσματος

Εύκαμπτο εργαλείο ξεσκονίσματος με κλίση έως 270°, με κλιπ γενικής χρήσης και λαβή συστήματος Lampo με αφαιρούμενο καπάκι.

Σύστημα με εύκαμπτο ξεσκονόπανο. Ιδανικό για τον καθαρισμό στρογγυλεμένων, ακανόνιστων ή στενών επιφανειών.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό Αλουμίνιο / PP / ελαστικό
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,3
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,4
Διαστάσεις (L × W) (mm) 600 x 60
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 600 x 60 x 20

Εξοπλισμός

  • Σύνδεση MultiLink
Εργαλείο ξεσκονίσματος
Πεδία εφαρμογής
  • Επιφάνεια - στεγνό καθάρισμα
Εξαρτήματα