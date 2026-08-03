Εργαλείο ξεσκονίσματος
Εύκαμπτο εργαλείο ξεσκονίσματος με κλίση έως 270°, με κλιπ γενικής χρήσης και λαβή συστήματος Lampo με αφαιρούμενο καπάκι.
Σύστημα με εύκαμπτο ξεσκονόπανο. Ιδανικό για τον καθαρισμό στρογγυλεμένων, ακανόνιστων ή στενών επιφανειών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|Αλουμίνιο / PP / ελαστικό
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,3
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|600 x 60
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|600 x 60 x 20
Εξοπλισμός
- Σύνδεση MultiLink
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνεια - στεγνό καθάρισμα