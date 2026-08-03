Ακρυλική σφουγγαρίστρα 80cm
Ακρυλική σφουγγαρίστρα σκόνης, πλάτους 80 cm, κατασκευασμένη από ανθεκτικό ακρυλικό. Για τον στεγνό καθαρισμό λείων και ελαφρώς δομημένων δαπέδων. Εξαιρετική δέσμευση της σκόνης χάρη στην αρχή της ηλεκτροστατικής φόρτισης.
Το στιβαρό, ανθεκτικό και πλενόμενο πολυακρυλικό παρέχει τη βάση για την εξαιρετική καθαριστική δύναμη των ακρυλικών σφουγγαρίστρων σκόνης πλάτους 80 cm της Kärcher. Τα χνουδωτά κρόσσια μπορούν επίσης να φτάσουν σε μικρές εσοχές στα δάπεδα, όπως ρωγμές και χαραμάδες - πράγμα που σημαίνει ότι η σφουγγαρίστρα δεν είναι κατάλληλη μόνο για τον στεγνό καθαρισμό λείων επιφανειών, αλλά και για τον καθαρισμό ελαφρώς δομημένων δαπέδων. Κατά το ξεσκόνισμα, η τριβή που δημιουργείται μεταξύ των ακρυλικών ινών και της βάσης παράγει ένα ηλεκτροστατικό φορτίο που δεσμεύει τη σκόνη σαν μαγνήτης. Τα ανοιχτά, βελούδινα εξωτερικά κρόσσια εξασφαλίζουν εξαιρετική πρόσληψη χονδροειδών ρύπων. Αυτή η σκόνη παγιδεύεται από τα κρόσσια και μεταφέρεται εύκολα. Σημαντική σημείωση: Η ακρυλική σφουγγαρίστρα σκόνης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για στεγνό καθαρισμό. Προορίζεται για χρήση με τη βάση σφουγγαρίσματος σκόνης 80 cm της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|CLASSIC
|Δομή δαπέδου
|Ομαλή και ελαφριά δομή
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|80
|Υλικό
|Βαμβάκι/PAN
|Τύπος κατασκευής
|Υφαντά με φουντωτό βρόχο από πίσω
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 40
|Σύσταση πλύσης (°C)
|40
|Κύκλοι πλύσης*
|περίπου 100
|Είδος ρύπων
|Μη προσκολλημένοι ρύποι
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,3
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|800 x 130
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|800 x 130 x 20
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
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Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα