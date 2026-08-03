Τα ανοιχτά εξωτερικά περιθώρια - τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για να παρέχουν εξαιρετική συλλογή χοντροκομμένης σκόνης και δέσμευση της σκόνης γύρω από τις άκρες και τα πόδια καρεκλών και τραπεζιών - καθιστούν την πλενόμενη, πλάτους 120 cm σφουγγαρίστρα Kärcher από 100% βαμβάκι ιδανική για τον στεγνό καθαρισμό λείων επιφανειών σε χώρους με μεγάλη πληρότητα αντικειμένων και επίπλων, όπως αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες συσκέψεων, αθλητικές αίθουσες και εμπορικά κέντρα. Επιπλέον, τα κοντά, ανοιχτά κρόσσια στην κεντρική περιοχή καθαρισμού έχουν εξαιρετική ικανότητα συγκράτησης σκόνης - μια ιδιότητα που μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με τη χρήση ενός προϊόντος δέσμευσης σκόνης. Η βαμβακερή σφουγγαρίστρα σκόνης με πλάτος 120 cm προορίζεται για χρήση με τη βάση σφουγγαρίσματος σκόνης 120 cm.