Τα ανοιχτά εξωτερικά κρόσσια - τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για να παρέχουν εξαιρετική συλλογή χοντροκομμένης σκόνης και δέσμευση της σκόνης γύρω από τις άκρες και τα πόδια καρεκλών και τραπεζιών - καθιστούν την πλενόμενη, πλάτους 60 cm, σφουγγαρίστρα Kärcher από 100% βαμβάκι ιδανική για τον στεγνό καθαρισμό λείων επιφανειών σε χώρους με μεγάλη πληρότητα αντικειμένων και επίπλων, όπως αίθουσες διδασκαλίας και αίθουσες συνεδριάσεων. Επιπλέον, τα κοντά, ανοιχτά κρόσσια στην κεντρική περιοχή καθαρισμού έχουν εξαιρετική ικανότητα συγκράτησης της σκόνης - ιδιότητα που μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με ελαφρά διαβροχή με μπουκάλι ψεκασμού ή με χρήση προϊόντος δέσμευσης σκόνης. Η βαμβακερή σφουγγαρίστρα σκόνης με πλάτος 60 cm προορίζεται για χρήση με το πλαίσιο σφουγγαρίσματος σκόνης 60 cm.