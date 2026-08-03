Η βάση για σφουγγαρίστρα σκόνης Kärcher 60 cm είναι μια ελαφριά και περιστρεφόμενη κατά 360° βάση για σφουγγαρίστρες σκόνης (60 cm). Καθώς οι βαμβακερές σφουγγαρίστρες μπορεί να συρρικνωθούν ελαφρώς κατά το πλύσιμο υπό ορισμένες συνθήκες, τα στηρίγματα στερέωσης μπορούν να ρυθμιστούν μεμονωμένα. Η ευέλικτη σύνδεση της λαβής σημαίνει ότι η βάση για σφουγγαρίστρες σκόνης είναι ιδανική για τον καθαρισμό μεγάλων χώρων γεμάτων με αντικείμενα και έπιπλα. Επιπλέον, είναι εύκολη η πρόσβαση στις γωνίες και τις άκρες - επιτρέποντας το αποτελεσματικό ξεσκόνισμα. Το χαμηλό βάρος της βάσης σφουγγαρίσματος σκόνης επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται αβίαστα και χωρίς να κουράζονται.