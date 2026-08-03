Πλαίσιο σφουγγαρίστρας 60 cm
Ελαφριά και περιστρεφόμενη κατά 360° βάση για σφουγγαρίστρες σκόνης (60 cm). Ιδανικό για τον στεγνό καθαρισμό μεγάλων χώρων γεμάτων με αντικείμενα και έπιπλα.
Η βάση για σφουγγαρίστρα σκόνης Kärcher 60 cm είναι μια ελαφριά και περιστρεφόμενη κατά 360° βάση για σφουγγαρίστρες σκόνης (60 cm). Καθώς οι βαμβακερές σφουγγαρίστρες μπορεί να συρρικνωθούν ελαφρώς κατά το πλύσιμο υπό ορισμένες συνθήκες, τα στηρίγματα στερέωσης μπορούν να ρυθμιστούν μεμονωμένα. Η ευέλικτη σύνδεση της λαβής σημαίνει ότι η βάση για σφουγγαρίστρες σκόνης είναι ιδανική για τον καθαρισμό μεγάλων χώρων γεμάτων με αντικείμενα και έπιπλα. Επιπλέον, είναι εύκολη η πρόσβαση στις γωνίες και τις άκρες - επιτρέποντας το αποτελεσματικό ξεσκόνισμα. Το χαμηλό βάρος της βάσης σφουγγαρίσματος σκόνης επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται αβίαστα και χωρίς να κουράζονται.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|CLASSIC
|Είδος ρύπων
|Μη προσκολλημένοι ρύποι
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|60
|Υλικό
|Χάλυβας, με επίστρωση ψευδαργύρου / PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|600 x 150
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα