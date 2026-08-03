Βαμβακερή σαρώθρα 80cm
Πλενόμενη βαμβακερή σφουγγαρίστρα σκόνης, πλάτους 80 cm, για στεγνό ή ελαφρώς υγρό καθαρισμό σε όλα τα λεία δάπεδα. Ιδανική για χώρους γεμάτους με αντικείμενα και έπιπλα, όπως αίθουσες διδασκαλίας και αίθουσες συνεδριάσεων.
Τα ανοιχτά εξωτερικά κρόσσια - τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για να παρέχουν εξαιρετική απορρόφηση της χονδροειδούς σκόνης και δέσμευση της σκόνης γύρω από τις άκρες και τα πόδια των καρεκλών και των τραπεζιών - καθιστούν την πλενόμενη, πλάτους 80 cm σφουγγαρίστρα σκόνης Kärcher από 100% βαμβάκι ιδανική για τον στεγνό καθαρισμό λείων επιφανειών σε χώρους με μεγάλη πληρότητα αντικειμένων και επίπλων, όπως αίθουσες διδασκαλίας και αίθουσες συνεδριάσεων. Επιπλέον, τα κοντά, ανοιχτά κρόσσια στην κεντρική περιοχή καθαρισμού έχουν εξαιρετική ικανότητα συγκράτησης της σκόνης - ιδιότητα που μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με ελαφρά διαβροχή με μπουκάλι ψεκασμού ή με χρήση προϊόντος δέσμευσης σκόνης. Η βαμβακερή σφουγγαρίστρα σκόνης με πλάτος 80 cm προορίζεται για χρήση με το πλαίσιο σφουγγαρίσματος σκόνης 80 cm.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|CLASSIC
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|80
|Υλικό
|100% βαμβάκι.
|Υλικό υφάσματος
|Χωρίς μικροΐνες
|Τύπος κατασκευής
|Υφαντά με φουντωτό βρόχο από πίσω
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 60
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Κύκλοι πλύσης*
|περίπου 150
|Είδος ρύπων
|Μη προσκολλημένοι ρύποι
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|800 x 130
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα