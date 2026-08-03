Σύστημα σφουγγαρίσματος
Σύστημα σφουγγαρίσματος φιλικό προς την πλάτη από την Kärcher που περιλαμβάνει μια βάση σφουγγαρίσματος και μια λαβή αλουμινίου μήκους 140 cm.
Το σετ σφουγγαρίσματος αποτελείται από μια βάση σφουγγαρίσματος και μια στιβαρή, ελαφριά λαβή αλουμινίου μήκους 140 εκατοστών με κλιπ σφουγγαρίσματος για τη στερέωση της σφουγγαρίστρας και την αποφυγή ενοχλητικών και εξαντλητικών ενεργειών κάμψης. Οι κεφαλές σφουγγαρίσματος μπορούν επίσης να αλλάζουν γρήγορα και εύκολα όταν χρειάζεται χάρη στην έξυπνη προσάρτηση τύπου pocket.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|STANDARD
|Εξάρτημα υφάσματος
|Τσέπες
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Τύπος λαβής
|Σταθερό
|Μήκος λαβής (mm)
|1400
|Διάμετρος λαβής (mm)
|23
|Υλικό
|Αλουμίνιο / PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,8
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|1,5
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 x 150
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 150 x 1400
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Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός