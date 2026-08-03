Σύστημα σφουγγαρίσματος

Σύστημα σφουγγαρίσματος φιλικό προς την πλάτη από την Kärcher που περιλαμβάνει μια βάση σφουγγαρίσματος και μια λαβή αλουμινίου μήκους 140 cm.

Το σετ σφουγγαρίσματος αποτελείται από μια βάση σφουγγαρίσματος και μια στιβαρή, ελαφριά λαβή αλουμινίου μήκους 140 εκατοστών με κλιπ σφουγγαρίσματος για τη στερέωση της σφουγγαρίστρας και την αποφυγή ενοχλητικών και εξαντλητικών ενεργειών κάμψης. Οι κεφαλές σφουγγαρίσματος μπορούν επίσης να αλλάζουν γρήγορα και εύκολα όταν χρειάζεται χάρη στην έξυπνη προσάρτηση τύπου pocket.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρόγραμμα STANDARD
Εξάρτημα υφάσματος Τσέπες
Πλάτος εργασίας (cm) 40
Τύπος λαβής Σταθερό
Μήκος λαβής (mm) 1400
Διάμετρος λαβής (mm) 23
Υλικό Αλουμίνιο / PP
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,8
Βάρος συσκευασίας (kg) 1,5
Διαστάσεις (L × W) (mm) 400 x 150
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 400 x 150 x 1400
Σύστημα σφουγγαρίσματος
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Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
  • Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός
Εξαρτήματα