Το σετ σφουγγαρίσματος αποτελείται από μια βάση σφουγγαρίσματος και μια στιβαρή, ελαφριά λαβή αλουμινίου μήκους 140 εκατοστών με κλιπ σφουγγαρίσματος για τη στερέωση της σφουγγαρίστρας και την αποφυγή ενοχλητικών και εξαντλητικών ενεργειών κάμψης. Οι κεφαλές σφουγγαρίσματος μπορούν επίσης να αλλάζουν γρήγορα και εύκολα όταν χρειάζεται χάρη στην έξυπνη προσάρτηση τύπου pocket.