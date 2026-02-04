Το IVR-L 100/40 είναι μια σκούπα αναρρόφησης υγρών και ρινισμάτων που διαθέτει κάδο χωρητικότητας 100 λίτρων και με ονομαστική ισχύ εισόδου 4 kW, είναι ιδανικό για μέτριες ποσότητες. Τα λεπτομερή, ελαφριά μεταλλικά ρινίσματα, τα χονδρομερή ρινίσματα, τα έλαια και τα γαλακτώματα ψυκτικών μέσων είναι τυπικές εφαρμογές για την ηλεκτρική, αθόρυβη σκούπα αναρρόφησης με ελάχιστες ανάγκες συντήρησης. Χάρη στον στιβαρό σχεδιασμό της, μπορεί να ανταπεξέλθει ακόμη και τις πιο δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές. Ο ισχυρός, ενεργειακά αποδοτικός φυσητήρας πλευρικών καναλιών (IE2) με βελτιστοποιημένη γεωμετρία τροχού για υψηλό κενό επιτυγχάνει υψηλή ισχύ αναρρόφησης σε συνεχή λειτουργία, η οποία εξασφαλίζεται με το ανθεκτικό, πλενόμενο φίλτρο με θύλακες. Μια βολική λύση με εργονομικό τροχήλατο σύστημα απόθεσης που διευκολύνει το άδειασμα του κάδου, χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησης. Επίσης, τα υγρά αποστραγγίζονται εύκολα, με αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης με ένδειξη στάθμης πλήρωσης. Χάρη στο κινητό πλαίσιο, μπορείτε να επιλέξετε με ευελιξία πού θα χρησιμοποιήσετε τη σκούπα αναρρόφησης υγρών και ρινισμάτων, ενώ το μηχάνημα μπορεί επίσης να διαχειριστεί αποτελεσματικά και σταθερές εφαρμογές.