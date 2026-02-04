Βιομηχανική σκούπα IVR-L 100/40 Sc
Σκούπα αναρρόφησης υγρών και ρινισμάτων IVR-L 100/40, ιδανική για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Αξιόπιστη και ασφαλής αναρρόφηση ελαίων, γαλακτωμάτων ψυκτικών μέσων καθώς και λεπτομερών και χονδρομερών (μεταλλικών) ρινισμάτων.
Το IVR-L 100/40 είναι μια σκούπα αναρρόφησης υγρών και ρινισμάτων που διαθέτει κάδο χωρητικότητας 100 λίτρων και με ονομαστική ισχύ εισόδου 4 kW, είναι ιδανικό για μέτριες ποσότητες. Τα λεπτομερή, ελαφριά μεταλλικά ρινίσματα, τα χονδρομερή ρινίσματα, τα έλαια και τα γαλακτώματα ψυκτικών μέσων είναι τυπικές εφαρμογές για την ηλεκτρική, αθόρυβη σκούπα αναρρόφησης με ελάχιστες ανάγκες συντήρησης. Χάρη στον στιβαρό σχεδιασμό της, μπορεί να ανταπεξέλθει ακόμη και τις πιο δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές. Ο ισχυρός, ενεργειακά αποδοτικός φυσητήρας πλευρικών καναλιών (IE2) με βελτιστοποιημένη γεωμετρία τροχού για υψηλό κενό επιτυγχάνει υψηλή ισχύ αναρρόφησης σε συνεχή λειτουργία, η οποία εξασφαλίζεται με το ανθεκτικό, πλενόμενο φίλτρο με θύλακες. Μια βολική λύση με εργονομικό τροχήλατο σύστημα απόθεσης που διευκολύνει το άδειασμα του κάδου, χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησης. Επίσης, τα υγρά αποστραγγίζονται εύκολα, με αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης με ένδειξη στάθμης πλήρωσης. Χάρη στο κινητό πλαίσιο, μπορείτε να επιλέξετε με ευελιξία πού θα χρησιμοποιήσετε τη σκούπα αναρρόφησης υγρών και ρινισμάτων, ενώ το μηχάνημα μπορεί επίσης να διαχειριστεί αποτελεσματικά και σταθερές εφαρμογές.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησης
- Τροχήλατο σύστημα απόθεσης και κυλιόμενος κάδος για εργονομικό άδειασμα.
Βολική, χειροκίνητη και ασφαλής αποστράγγιση υγρών
- Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης στον κάδο για ασφαλή αποστράγγιση ελαίων και ψυκτικών μέσων.
- Ένδειξη στάθμης πλήρωσης στον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και στο μηχάνημα για αποφυγή υπερχείλισης.
Λειτουργία μειωμένου θορύβου
- Αθόρυβη λειτουργία χάρη στην ηχομόνωση της μονάδας μετάδοσης κίνησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|137,5 / 495
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|140 / 14
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|4
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 70 ID 50
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|L
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|0,45
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|157
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|157
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|157,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|855 x 760 x 1890