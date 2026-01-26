FloorPro Αφαιρετικό σημαδιών καουτσούκ RM 776, 10l

Εξαιρετικά ενεργό ειδικό καθαριστικό για την αφαίρεση ρύπων και σημαδιών από καουτσούκ που προκαλούνται από περονοφόρα οχήματα. Εξαλείφει επίσης αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους λαδιού και αιθάλης καθώς και τις επικαλύψεις από πολυμερές και κερί. Η συγκολλητική ταινία αφαιρείται αποτελεσματικά.