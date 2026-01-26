FloorPro Αφαιρετικό σημαδιών καουτσούκ RM 776, 10l
Εξαιρετικά ενεργό ειδικό καθαριστικό για την αφαίρεση ρύπων και σημαδιών από καουτσούκ που προκαλούνται από περονοφόρα οχήματα. Εξαλείφει επίσης αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους λαδιού και αιθάλης καθώς και τις επικαλύψεις από πολυμερές και κερί. Η συγκολλητική ταινία αφαιρείται αποτελεσματικά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|10
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|13
|Βάρος (kg)
|10,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|240 x 200 x 305
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός δαπέδου