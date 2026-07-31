Batteria 36/25 - compatibile con tutte le macchina con batteria 36V
Batteria sostituibile agli ioni di litio da 36 V / 2,5 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 36V.
La batteria sostituibile agli ioni di litio Kärcher da 36 V / 2,5 Ah è adatta su tutti i dispositivi Kärcher da 36 V. Grazie all'innovativa tecnologia Real Time e al display LCD, la durata residua, lo stato di carica e la capacità della batteria sono sempre visibili. Le efficienti celle agli ioni di litio garantiscono prestazioni costanti e assicurano che la batteria non si scarichi da sé o che perdi capacità a causa di frequenti scariche parziali (effetto memoria). Comodi elementi di rivestimento soft touch impediscono alla batteria di scivolare su superfici lisce e inclinate.
Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia innovativa in tempo realeLo schermo LCD integrato mostra in ogni momento l'autonomia residua, il tempo di ricarica rimanente e lo stato di carica.
Batterie Kärcher da 36 VDa utilizzare con tutti i dispositivi con batteria Kärcher da 36 V. Per l'uso in tutti i dispositivi con batteria Kärcher da 36 V.
Potenti celle agli ioni di litioLa batteria agli ioni di litio garantisce un'erogazione di energia costante, prevenendo al contempo l'autoscarica e l'effetto memoria.
Modalità di memorizzazione automatica
- Prolunga la durata delle celle degli ioni di litio.
Grado di protezione IPX 5 - protetto contro getti d'acqua da tutte le direzioni
- Protezione affidabile durante i lavori con acqua.
Gestione efficiente della temperatura
- Prestazioni eccellenti grazie a un efficiente sistema di dissipazione del calore e a una gestione intelligente della batteria.
Monitoraggio intelligente delle cellule
- Protegge la batteria da sovraccarico, surriscaldamento e scarica profonda.
Robusto involucro
- Gli involucri delle batterie Kärcher sono estremamente resistenti agli urti.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma della batteria
|Piattaforma batteria 36 V
|Tipo di batteria
|batteria scambiabile agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|36
|Capacità (Ah)
|2,5
|Energia (Wh)
|90
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,9
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|134 x 88 x 73