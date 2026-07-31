La batteria sostituibile agli ioni di litio Kärcher da 36 V / 2,5 Ah è adatta su tutti i dispositivi Kärcher da 36 V. Grazie all'innovativa tecnologia Real Time e al display LCD, la durata residua, lo stato di carica e la capacità della batteria sono sempre visibili. Le efficienti celle agli ioni di litio garantiscono prestazioni costanti e assicurano che la batteria non si scarichi da sé o che perdi capacità a causa di frequenti scariche parziali (effetto memoria). Comodi elementi di rivestimento soft touch impediscono alla batteria di scivolare su superfici lisce e inclinate.