Batteria 36/25 - compatibile con tutte le macchina con batteria 36V

Batteria sostituibile agli ioni di litio da 36 V / 2,5 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 36V.

La batteria sostituibile agli ioni di litio Kärcher da 36 V / 2,5 Ah è adatta su tutti i dispositivi Kärcher da 36 V. Grazie all'innovativa tecnologia Real Time e al display LCD, la durata residua, lo stato di carica e la capacità della batteria sono sempre visibili. Le efficienti celle agli ioni di litio garantiscono prestazioni costanti e assicurano che la batteria non si scarichi da sé o che perdi capacità a causa di frequenti scariche parziali (effetto memoria). Comodi elementi di rivestimento soft touch impediscono alla batteria di scivolare su superfici lisce e inclinate.

Caratteristiche e vantaggi
Batteria 36/25 - compatibile con tutte le macchina con batteria 36V: Tecnologia innovativa in tempo reale
Tecnologia innovativa in tempo reale
Lo schermo LCD integrato mostra in ogni momento l'autonomia residua, il tempo di ricarica rimanente e lo stato di carica.
Batteria 36/25 - compatibile con tutte le macchina con batteria 36V: Batterie Kärcher da 36 V
Batterie Kärcher da 36 V
Da utilizzare con tutti i dispositivi con batteria Kärcher da 36 V. Per l'uso in tutti i dispositivi con batteria Kärcher da 36 V.
Batteria 36/25 - compatibile con tutte le macchina con batteria 36V: Potenti celle agli ioni di litio
Potenti celle agli ioni di litio
La batteria agli ioni di litio garantisce un'erogazione di energia costante, prevenendo al contempo l'autoscarica e l'effetto memoria.
Modalità di memorizzazione automatica
  • Prolunga la durata delle celle degli ioni di litio.
Grado di protezione IPX 5 - protetto contro getti d'acqua da tutte le direzioni
  • Protezione affidabile durante i lavori con acqua.
Gestione efficiente della temperatura
  • Prestazioni eccellenti grazie a un efficiente sistema di dissipazione del calore e a una gestione intelligente della batteria.
Monitoraggio intelligente delle cellule
  • Protegge la batteria da sovraccarico, surriscaldamento e scarica profonda.
Robusto involucro
  • Gli involucri delle batterie Kärcher sono estremamente resistenti agli urti.
Specifiche

Dati tecnici

Piattaforma della batteria Piattaforma batteria 36 V
Tipo di batteria batteria scambiabile agli ioni di litio
Voltaggio (V) 36
Capacità (Ah) 2,5
Energia (Wh) 90
Colore nero
Peso (kg) 0,9
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 134 x 88 x 73
Batteria 36/25 - compatibile con tutte le macchina con batteria 36V
Batteria 36/25 - compatibile con tutte le macchina con batteria 36V
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