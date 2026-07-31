Caricabatterie rapido per batterie da 36V

Carica completa in pochissimo tempo: la batteria intercambiabile agli ioni di litio da 36 V /2,5 Ah può essere caricata all'80% in soli 45 minuti; per tutte le batterie Kärcher da 36 V.

Il caricabatterie per tutte le batterie Kärcher da 36 V ricarica rapidamente alla massima capacità. Un esempio: la batteria intercambiabile agli ioni di litio da 36 V / 2,5 Ah carica fino all'80% in soli 45 minuti. Inoltre, l'involucro del caricabatterie dispone anche di una staffa a parete integrata e di un cavo salvaspazio.

Caratteristiche e vantaggi
Caricabatterie rapido per batterie da 36V: Caricatore rapido
Caricatore rapido
Carica la batteria intercambiabile 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power all'80% in 48 minuti. Carica la batteria sostituibile Kärcher da 36 V / 5,0 Ah fino all'80% in 1,5 ore.
Caricabatterie rapido per batterie da 36V: Vasta gamma di apllicazioni
Vasta gamma di apllicazioni
Compatibile con tutte le batterie della piattaforma di batterie Kärcher da 36 V.
Caricabatterie rapido per batterie da 36V: Supporto a parete
Supporto a parete
Si fissa al muro
Specifiche

Dati tecnici

Piattaforma della batteria Piattaforma batteria 36 V
tempo di ricarica della batteria con caricabatterie rapido Batteria da 36 V / 2,5 Ah:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)

Batteria Battery Power+ 36 V / 5.0 Ah:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
Corrente di carica (A) 2,5
Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V) 100 - 240
Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz) 50 - 60
Colore nero
Peso (kg) 0,7
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 184 x 133 x 88
Caricabatterie rapido per batterie da 36V
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