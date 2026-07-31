Caricabatterie rapido per batterie da 36V
Carica completa in pochissimo tempo: la batteria intercambiabile agli ioni di litio da 36 V /2,5 Ah può essere caricata all'80% in soli 45 minuti; per tutte le batterie Kärcher da 36 V.
Il caricabatterie per tutte le batterie Kärcher da 36 V ricarica rapidamente alla massima capacità. Un esempio: la batteria intercambiabile agli ioni di litio da 36 V / 2,5 Ah carica fino all'80% in soli 45 minuti. Inoltre, l'involucro del caricabatterie dispone anche di una staffa a parete integrata e di un cavo salvaspazio.
Caratteristiche e vantaggi
Caricatore rapidoCarica la batteria intercambiabile 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power all'80% in 48 minuti. Carica la batteria sostituibile Kärcher da 36 V / 5,0 Ah fino all'80% in 1,5 ore.
Vasta gamma di apllicazioniCompatibile con tutte le batterie della piattaforma di batterie Kärcher da 36 V.
Supporto a pareteSi fissa al muro
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma della batteria
|Piattaforma batteria 36 V
|tempo di ricarica della batteria con caricabatterie rapido
|
Batteria da 36 V / 2,5 Ah:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)
Batteria Battery Power+ 36 V / 5.0 Ah:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
|Corrente di carica (A)
|2,5
|Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V)
|100 - 240
|Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz)
|50 - 60
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,7
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|184 x 133 x 88