Con una larghezza di lavoro di 90 cm, questa comoda bocchetta per la pulizia dell'auto è stata sviluppata appositamente per una pulizia rapida e accurata degli interni del veicolo. La sua forma angolare piatta facilita l'aspirazione di tappetini, sedili e tappezzeria dell'auto. La bocchetta per auto in plastica DN 35 è adatta a tutti gli aspiratori solidi-liquidi Kärcher.