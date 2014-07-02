Bocchetta per auto, ID 35, 90 mm
Ugello per pulizia autovetture DN 35 ad angolo piatto in materiale plastico, usabile con tutti i sistemi di pulizia Kärcher wet&dry con raccordi.
Con una larghezza di lavoro di 90 cm, questa comoda bocchetta per la pulizia dell'auto è stata sviluppata appositamente per una pulizia rapida e accurata degli interni del veicolo. La sua forma angolare piatta facilita l'aspirazione di tappetini, sedili e tappezzeria dell'auto. La bocchetta per auto in plastica DN 35 è adatta a tutti gli aspiratori solidi-liquidi Kärcher.
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Larghezza (mm)
|90
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|240 x 130 x 100
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Aree di applicazione
- Progettato appositamente per la pulizia accurata degli interni dei veicoli