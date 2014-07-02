Labbra di aspirazione grande (280mm), per WV
Per la sostituzione delle lame del tergipavimento di WV 50, WV 75, WV 2 e WV 5 Window Vacs. Per una pulizia senza aloni su tutte le superfici lisce - senza lasciare gocciolamenti.
Per la sostituzione delle lame del tergipavimento di WV 50, WV 75, WV 2 e WV 5 Window Vacs. Per una pulizia senza aloni su tutte le superfici lisce - senza lasciare gocciolamenti.
Caratteristiche e vantaggi
Sostituzione rapida della lama del tergipavimento.
- Per una pulizia senza aloni su tutte le superfici lisce - senza acqua gocciolante.
Labbra in gomma morbida
- Non lascia striature
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|2
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|280 x 5 x 45
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Superfici lisce
- Finestre e superfici vetrate
- Specchi
- Piastrelle
- Box doccia / vasca
- Superfici di lavoro in cucina
- Condensazione
- Impianti fotovoltaici / Centrali elettriche da balcone