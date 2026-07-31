Panno in microfibra
Con il panno in microfibra di pile di alta qualità, gli oggetti puliti possono essere asciugati prima di essere riposti.
Il panno in microfibra ad asciugatura rapida è altamente assorbente e può assorbire una grande quantità di umidità e liquidi. Ha una piacevole consistenza soffice e protegge le superfici delicate. Misura 40 × 40 cm, inoltre è ideale per asciugare le biciclette prima che vengano riposte.
Caratteristiche e vantaggi
Panno in microfibra di alta qualità
- Per asciugare gli oggetti puliti prima di riporli.
microfibra
- Assorbe una grande quantità d'acqua e asciuga rapidamente.
Viscoso
- Protegge le superfici.
Specifiche
Dati tecnici
|Composizione della fibra tessile
|80% poliestere, 20% poliammide
|Colore
|antracite
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|400 x 400 x 4
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Biciclette
- Stivali e scarponcini
- Passeggini
- Giocattoli e carretti