Panno in microfibra

Con il panno in microfibra di pile di alta qualità, gli oggetti puliti possono essere asciugati prima di essere riposti.

Il panno in microfibra ad asciugatura rapida è altamente assorbente e può assorbire una grande quantità di umidità e liquidi. Ha una piacevole consistenza soffice e protegge le superfici delicate. Misura 40 × 40 cm, inoltre è ideale per asciugare le biciclette prima che vengano riposte.

Caratteristiche e vantaggi
Panno in microfibra di alta qualità
  • Per asciugare gli oggetti puliti prima di riporli.
microfibra
  • Assorbe una grande quantità d'acqua e asciuga rapidamente.
Viscoso
  • Protegge le superfici.
Specifiche

Dati tecnici

Composizione della fibra tessile 80% poliestere, 20% poliammide
Colore antracite
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 400 x 400 x 4
Aree di applicazione
  • Biciclette
  • Stivali e scarponcini
  • Passeggini
  • Giocattoli e carretti
Detergenti