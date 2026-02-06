Pistola G 180 Q Smart Control
Pistola ad alta pressione G 180 Q Smart Control per tutte le idropulitrici Kärcher della gamma Smart Control: con display LCD e tasti di comando per pressione e detergente.
Pieno controllo: grazie ai pulsanti +/- della pistola ad alta pressione G 180 Q Smart Control, i livelli di pressione e il dosaggio del detergente possono essere facilmente controllati con la semplice pressione di un pulsante. La modalità boost aggiuntiva è ancora più potente contro lo sporco più ostinato. Oltre al controllo sulla pistola, le impostazioni di pressione possono essere trasmesse alla pistola in modo semplice e comodo tramite l'app Kärcher Home & Garden. Le impostazioni sono visibili in ogni momento sul display LCD. La pistola con adattatore Quick Connect è adatta a tutte le idropulitrici Kärcher della gamma Smart Control.
Caratteristiche e vantaggi
Pulsanti +/- sull'impugnatura
- Per un ottim controllo di pressione e dosaggio detergente
Visualizzazione della pressione sul display LCD
- Tieni sempre sotto controllo le tue impostazioni.
Modalità Boost
- Modalità Boost per lo sporco più ostinato attivabile dalla pistola.
Sistema gestito gestito tramite l'app Kärcher Home & Garden
- Le impostazioni di pressione possono essere trasmesse alla pistola tramite l'app.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,6
|Peso con imballo (kg)
|0,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|552 x 48 x 225