Pieno controllo: grazie ai pulsanti +/- della pistola ad alta pressione G 180 Q Smart Control, i livelli di pressione e il dosaggio del detergente possono essere facilmente controllati con la semplice pressione di un pulsante. La modalità boost aggiuntiva è ancora più potente contro lo sporco più ostinato. Oltre al controllo sulla pistola, le impostazioni di pressione possono essere trasmesse alla pistola in modo semplice e comodo tramite l'app Kärcher Home & Garden. Le impostazioni sono visibili in ogni momento sul display LCD. La pistola con adattatore Quick Connect è adatta a tutte le idropulitrici Kärcher della gamma Smart Control.