Sacchi filtro in carta (5 pezzi), 5 Pezzo(i), 5 Pezzo(i), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
Set di 5 sacchetti filtro in carta premium a tre strati di classe M, adatti agli aspiratori solido-liquidi di Kärcher. Compatibili con: NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80
BIA-(U, S, G, C), testati per polveri in classe M , 3 strati resistente allo strappo, 5 pz.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|5
|Colore
|marrone
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,7
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|340 x 260 x 35