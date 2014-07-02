Sacchi filtro in carta (5 pezzi), 5 Pezzo(i), 5 Pezzo(i), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

Set di 5 sacchetti filtro in carta premium a tre strati di classe M, adatti agli aspiratori solido-liquidi di Kärcher. Compatibili con: NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80

BIA-(U, S, G, C), testati per polveri in classe M , 3 strati resistente allo strappo, 5 pz.

Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 5
Colore marrone
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,7
Dimensioni (L × P × A) (mm) 340 x 260 x 35