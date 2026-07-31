Set tubo rigido di aspirazione DN35 505m
Set di tubi di aspirazione composto da 2 tubi di aspirazione in plastica di alta qualità (lunghezza ciascuno DN 35 e 505 mm).
Set di tubi di aspirazione in plastica, NW 35, grigio, 2 pezzi, ciascuno 0,5 metri.
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Quantità (Pezzo(i))
|2
|Materiale
|Plastica
|Lunghezza (mm)
|505
|Colore
|antracite
|Peso (kg)
|0,3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|502 x 80 x 40