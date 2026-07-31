Set tubo rigido di aspirazione DN35 505m

Set di tubi di aspirazione composto da 2 tubi di aspirazione in plastica di alta qualità (lunghezza ciascuno DN 35 e 505 mm).

Set di tubi di aspirazione in plastica, NW 35, grigio, 2 pezzi, ciascuno 0,5 metri.

Specifiche

Dati tecnici

Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Quantità (Pezzo(i)) 2
Materiale Plastica
Lunghezza (mm) 505
Colore antracite
Peso (kg) 0,3
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 502 x 80 x 40
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