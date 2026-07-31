La spazzola è ideale per sciogliere e lavare rapidamente e a fondo lo sporco più ostinato, come ad esempio una pellicola appiccicosa di polline sui mobili da giardino o lo sporco incrostato. La combinazione di getto a pressione e setole assicura una forza pulente particolarmente potente, anche per una pulizia rapida. Le aree di applicazione includono, ad esempio, mobili da giardino, biciclette e altre attrezzature da esterno. La spazzola è montata direttamente sulla pistola a grilletto. Grazie al profilo antiscivolo e alla forma ergonomica, la spazzola si adatta comodamente alla mano per un lavoro sicuro e senza fatica. Poiché l'acqua viene utilizzata solo quando viene azionato il grilletto del dispositivo, il consumo d'acqua può essere controllato in modo molto efficiente e personalizzato. In questo modo, la durata della batteria viene preservata. La spazzola di pulizia è compatibile con tutti i pulitori mobili per esterni OC 3.