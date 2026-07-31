Spazzola a bassa pressione
La versatile spazzola per la pulizia mobile rimuove lo sporco ostinato in modo rapido e completo. Può essere montata direttamente sulla pistola a grilletto dell'idropulitrice.
La spazzola è ideale per sciogliere e lavare rapidamente e a fondo lo sporco più ostinato, come ad esempio una pellicola appiccicosa di polline sui mobili da giardino o lo sporco incrostato. La combinazione di getto a pressione e setole assicura una forza pulente particolarmente potente, anche per una pulizia rapida. Le aree di applicazione includono, ad esempio, mobili da giardino, biciclette e altre attrezzature da esterno. La spazzola è montata direttamente sulla pistola a grilletto. Grazie al profilo antiscivolo e alla forma ergonomica, la spazzola si adatta comodamente alla mano per un lavoro sicuro e senza fatica. Poiché l'acqua viene utilizzata solo quando viene azionato il grilletto del dispositivo, il consumo d'acqua può essere controllato in modo molto efficiente e personalizzato. In questo modo, la durata della batteria viene preservata. La spazzola di pulizia è compatibile con tutti i pulitori mobili per esterni OC 3.
Caratteristiche e vantaggi
Setole stabili e getto a pressione efficaceRimozione potente e completa anche dello sporco più ostinato. Lo sporco viene sciolto e lavato via direttamente.
Forma ergonomica con profilo antiscivoloComoda e facile da impugnare per un lavoro sicuro e senza fatica. Il peso ridotto rende il lavoro confortevole.
Montabile sulla pistola a grillettoUtilizzo con una sola mano per una maggiore flessibilità.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|169 x 53 x 21
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Biciclette
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Stivali e scarponcini
- Passeggini
- Giocattoli e carretti
- Tenda ed equipaggiamento da campeggio
- Vasi per fiori