Niente più zampe infangate: la spazzola per il lavaggio degli animali domestici, in aggiunta a tutti i dispositivi OC 3, pulisce in modo rapido, accurato e delicato. Ideale dopo aver portato a spasso il cane in caso di maltempo, prima di salire in auto o quando si torna a casa. Che si tratti di lavare solo le zampe infangate o di pulire tutta la pelliccia, i nodi flessibili in silicone non solo rendono la spazzola confortevole per l'animale, ma rimuovono anche le impurità in modo particolarmente efficace. Per utilizzarla, collegare la spazzola direttamente alla pistola a grilletto dell'OC 3. Premendo il grilletto, l'acqua scorre attraverso la spazzola. La combinazione tra il delicato getto a bassa pressione (paragonabile a quello di un rubinetto) e l'effetto meccanico dei nubs offre un'eccezionale forza pulente e un effetto massaggio che molti animali domestici apprezzeranno. Lo sporco viene sciolto e poi lavato via subito. L'uso dell'acqua è molto limitato, il che protegge la batteria e consente di utilizzarlo per periodi sufficientemente lunghi.