Spazzola pulizia animali domestici

Per spazzolare a fondo la pelliccia degli animali: la spazzola rimuove lo sporco più ostinato dalla pelliccia.

Con il pennello per la pulizia del pelo, puoi facilmente spazzolare via lo sporco ostinato dalla pelliccia del tuuo cane. La gomma piacevolmente morbida è flessibile e si adatta all'animale.

Caratteristiche e vantaggi
Spazzola per animali
  • Rimuove lo sporco ostinato dalla pelliccia dell'animale.
Punte in acciaio inox
  • Piacevole per gli animali
Cinturino regolabile
  • Regolabile per diversi operatori.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 131 x 83 x 50
Aree di applicazione
  • Animali domestici