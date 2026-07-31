Spazzola pulizia animali domestici
Per spazzolare a fondo la pelliccia degli animali: la spazzola rimuove lo sporco più ostinato dalla pelliccia.
Con il pennello per la pulizia del pelo, puoi facilmente spazzolare via lo sporco ostinato dalla pelliccia del tuuo cane. La gomma piacevolmente morbida è flessibile e si adatta all'animale.
Caratteristiche e vantaggi
Spazzola per animali
- Rimuove lo sporco ostinato dalla pelliccia dell'animale.
Punte in acciaio inox
- Piacevole per gli animali
Cinturino regolabile
- Regolabile per diversi operatori.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|131 x 83 x 50
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Animali domestici