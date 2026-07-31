Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS

Tubo flessibile ad alta pressione con attacco avvolgitubo AVS e collegamento a vite manuale EASY! Lock.

Tubo flessibile ad alta pressione con attacco avvolgitubo AVS e collegamento a vite manuale EASY! Lock.

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 8
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 315
Lunghezza (m) 20
Attacco filettato 1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 4,4
Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS