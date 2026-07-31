Avvolgitubo verniciato, 20 m
Avvolgitubo automatico in plastica resistente. Staffa in acciaio verniciato. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.
Avvolgitubo automatico in plastica resistente. Staffa in acciaio verniciato. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza (m)
|20
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Pressione max. (bar)
|250
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|11,2
Scope of supply
- Avvolgi tubo
Macchine compatibili
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- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
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- HDS 13/20-4 S
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- HDS 5/11 UX
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