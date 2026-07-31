Avvolgitubo verniciato, 20 m

Avvolgitubo automatico in plastica resistente. Staffa in acciaio verniciato. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.

Avvolgitubo automatico in plastica resistente. Staffa in acciaio verniciato. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.

Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza (m) 20
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 250
Colore nero
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 11,2

Scope of supply

  • Avvolgi tubo
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