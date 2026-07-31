Avvolgitubo automatico in acciaio inox, include supporto girevole, 20 m

Avvolgitubo automatico in acciaio inossidabile. Con supporto girevole. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.

Avvolgitubo automatico in acciaio inossidabile. Con supporto girevole. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.

Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza (m) 20
Temperatura (°C) max. 150
Pressione max. (bar) 200
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 17,1

Scope of supply

  • Avvolgi tubo
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