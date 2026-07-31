Avvolgitubo automatico in acciaio inox con riverstimento verniciato a polvere / plastica, 20 m

Avvolgitubo automatico per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. La console è realizzata in acciaio verniciato a polvere, il tamburo è in plastica.

Avvolgitubo automatico per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. La console è realizzata in acciaio verniciato a polvere, il tamburo è in plastica.

Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza (m) 20
Temperatura (°C) max. 100
Pressione max. (bar) 200
Colore nero
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 13,3

Scope of supply

  • Avvolgi tubo
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