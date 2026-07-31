Avvolgitubo automatico verniciato in grigio basalto, 20 m

Gli avvolgitubo automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Ad esempio: ordine n. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) o numero d'ordine 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).