Avvolgitubo automatico in acciaio inox / plastica, 20 m

Avvolgitubo automatico per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. La console è in acciaio inossidabile, il tamburo è in plastica.

Avvolgitubo automatico per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. La console è in acciaio inossidabile, il tamburo è in plastica.

Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza (m) 20
Temperatura (°C) max. 150
Pressione max. (bar) 200
Colore nero
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 13,2

Scope of supply

  • Avvolgi tubo
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