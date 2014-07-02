Tubo di aspirazione, NT, DN 35, lunghezza 505 mm, acciaio cromato
Il tubo di aspirazione in acciaio cromato (DN 35, 505 mm di lunghezza) è adatto per gli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher.
Tubo di aspirazione in metallo cromato (DN 35, 1x0,5 m), standard per praticamente tutti gli aspiratori industriali NT monomotore.
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Materiale
|Acciaio cromato
|Lunghezza (mm)
|505
|Colore
|argento
|Peso (kg)
|0,3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|505 x 39 x 39