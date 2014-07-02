Tubo di aspirazione, NT, DN 35, lunghezza 505 mm, acciaio cromato

Il tubo di aspirazione in acciaio cromato (DN 35, 505 mm di lunghezza) è adatto per gli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher.

Tubo di aspirazione in metallo cromato (DN 35, 1x0,5 m), standard per praticamente tutti gli aspiratori industriali NT monomotore.

Specifiche

Dati tecnici

Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Quantità (Pezzo(i)) 1
Materiale Acciaio cromato
Lunghezza (mm) 505
Colore argento
Peso (kg) 0,3
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 505 x 39 x 39
Videos