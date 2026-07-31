Ugello a getto concentrato
L'ugello dettaglio pulisce i dettagli, le fessure strette e lo sporco ostinato. È adattato alla pistola a spruzzo dell'idropulitrice e produce un potente getto sottile.
L'ugello per i dettagli con il suo potente getto sottile è particolarmente adatto per la pulizia di dettagli e fessure strette, nonché per rimuovere lo sporco più ostinato. Si integra perfettamente con l'ugello a getto piatto incluso con l'idropulitrice. Non adatto al lavaggio di animali domestici.
Caratteristiche e vantaggi
Getto puntiforme
Potente
Montato sul grilletto della pistola
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|antracite
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|29 x 27 x 27