Il getto multiplo fornisce quattro tipi di spruzzo in un unico ugello: getto spot, getto piatto, getto nebulizzato e getto stream. Il multiugello è quindi ideale per un'ampia varietà di applicazioni, senza nemmeno dover cambiare l'accessorio. Basta ruotare la testa dell'ugello per selezionare il getto giusto. L'adattatore a baionetta rende facile e veloce il cambio degli accessori. Il Multi Jet è compatibile con tutti i modelli OC 3 e OC 4.