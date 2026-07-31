Ugello multifunzione a bassa pressione

Versatile multiugello 4 in 1 per le idropulitrici mobili OC 3 e OC 4 con getto concentrato, piatto, nebulizzato e a getto per una vasta gamma di applicazioni diverse. Facile da regolare semplicemente ruotando la testa dell'ugello.

Il getto multiplo fornisce quattro tipi di spruzzo in un unico ugello: getto spot, getto piatto, getto nebulizzato e getto stream. Il multiugello è quindi ideale per un'ampia varietà di applicazioni, senza nemmeno dover cambiare l'accessorio. Basta ruotare la testa dell'ugello per selezionare il getto giusto. L'adattatore a baionetta rende facile e veloce il cambio degli accessori. Il Multi Jet è compatibile con tutti i modelli OC 3 e OC 4.

Caratteristiche e vantaggi
Ugello multifunzione a bassa pressione: Multiugello 4 in 1
Multiugello 4 in 1
Combina quattro diversi tipi di spruzzo in un unico ugello. I simboli sulla testa dell'ugello indicano il tipo di spruzzo corrispondente.
Ugello multifunzione a bassa pressione: Risparmio di tempo
Risparmio di tempo
Non sono necessarie lunghe sostituzioni degli ugelli. Basta ruotare la testa dell'ugello per selezionare il getto giusto.
Ugello multifunzione a bassa pressione: Pulizia e irrigazione tutto in uno
Pulizia e irrigazione tutto in uno
Non è necessario passare a un tubo da giardino e ad una pistola.
Getto piatto
  • Getto universale per la pulizia di un'ampia gamma di oggetti e superfici.
Getto puntiforme
  • Getto ultra potente per rimuovere lo sporco ostinato e pulire le macchie nelle zone difficili da raggiungere.
Nebulizzatore
  • Getto nebulizzato delicato per i lavori più delicati (es. lavare i cani o annaffiare le piante).
Getto a ventaglio
  • Innaffiare le piante.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 119 x 59 x 59
Aree di applicazione
  • Biciclette
  • Tenda ed equipaggiamento da campeggio
  • Animali domestici
  • Stivali e scarponcini
  • Attrezzatura sportiva (tavola da surf, kayak, stand up paddle)
  • Passeggini
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Giocattoli e carretti
  • Vasi per fiori