Ugello multifunzione a bassa pressione
Versatile multiugello 4 in 1 per le idropulitrici mobili OC 3 e OC 4 con getto concentrato, piatto, nebulizzato e a getto per una vasta gamma di applicazioni diverse. Facile da regolare semplicemente ruotando la testa dell'ugello.
Il getto multiplo fornisce quattro tipi di spruzzo in un unico ugello: getto spot, getto piatto, getto nebulizzato e getto stream. Il multiugello è quindi ideale per un'ampia varietà di applicazioni, senza nemmeno dover cambiare l'accessorio. Basta ruotare la testa dell'ugello per selezionare il getto giusto. L'adattatore a baionetta rende facile e veloce il cambio degli accessori. Il Multi Jet è compatibile con tutti i modelli OC 3 e OC 4.
Caratteristiche e vantaggi
Multiugello 4 in 1Combina quattro diversi tipi di spruzzo in un unico ugello. I simboli sulla testa dell'ugello indicano il tipo di spruzzo corrispondente.
Risparmio di tempoNon sono necessarie lunghe sostituzioni degli ugelli. Basta ruotare la testa dell'ugello per selezionare il getto giusto.
Pulizia e irrigazione tutto in unoNon è necessario passare a un tubo da giardino e ad una pistola.
Getto piatto
- Getto universale per la pulizia di un'ampia gamma di oggetti e superfici.
Getto puntiforme
- Getto ultra potente per rimuovere lo sporco ostinato e pulire le macchie nelle zone difficili da raggiungere.
Nebulizzatore
- Getto nebulizzato delicato per i lavori più delicati (es. lavare i cani o annaffiare le piante).
Getto a ventaglio
- Innaffiare le piante.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|119 x 59 x 59
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Biciclette
- Tenda ed equipaggiamento da campeggio
- Animali domestici
- Stivali e scarponcini
- Attrezzatura sportiva (tavola da surf, kayak, stand up paddle)
- Passeggini
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Giocattoli e carretti
- Vasi per fiori