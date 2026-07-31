Ugello schiuma
Pratico ugello schiuma per l'erogazione di detergenti per la casa e il giardino per una pulizia più accurata. Si monta direttamente sulla pistola a grilletto dell'idropulitrice.
Per risultati eccezionalmente puliti: il getto di schiuma consente di aggiungere detergenti quando si utilizza il pulitore mobile per esterni OC 3 e garantisce una pulizia più accurata, più efficiente e più delicata con una migliore distribuzione del detergente. Produce una schiuma potente che aderisce bene alle superfici e raggiunge le aree più difficili da raggiungere, ideale per una pulizia accurata di biciclette, mobili da giardino, ecc. Il getto di schiuma è montato direttamente sulla pistola a grilletto. Il detergente può essere semplicemente versato nel getto di schiuma. Il beccuccio è compatibile con tutti i detergenti mobili per esterni OC 3.
Caratteristiche e vantaggi
Schiuma potentePulizia accurata e senza sforzo di varie superfici (ad es. biciclette, mobili da giardino).
Angolo di spruzzo regolabileConsente di lavorare comodamente in verticale e in orizzontale.
Semplice passaggio da un detergente all'altroPulizia senza fatica con l'idropistola Kärcher compatibile. Estremamente facile da usare
Contenitore detergente trasparente
- Il livello di riempimento è sempre visibile.
Contenitore con volume di 0,35 litri
- Per fasi di pulizia più lunghe senza bisogno di riempire il contenitore.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|165 x 61 x 105
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone