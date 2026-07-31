Per risultati eccezionalmente puliti: il getto di schiuma consente di aggiungere detergenti quando si utilizza il pulitore mobile per esterni OC 3 e garantisce una pulizia più accurata, più efficiente e più delicata con una migliore distribuzione del detergente. Produce una schiuma potente che aderisce bene alle superfici e raggiunge le aree più difficili da raggiungere, ideale per una pulizia accurata di biciclette, mobili da giardino, ecc. Il getto di schiuma è montato direttamente sulla pistola a grilletto. Il detergente può essere semplicemente versato nel getto di schiuma. Il beccuccio è compatibile con tutti i detergenti mobili per esterni OC 3.