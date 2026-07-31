Ugello schiuma

Pratico ugello schiuma per l'erogazione di detergenti per la casa e il giardino per una pulizia più accurata. Si monta direttamente sulla pistola a grilletto dell'idropulitrice.

Per risultati eccezionalmente puliti: il getto di schiuma consente di aggiungere detergenti quando si utilizza il pulitore mobile per esterni OC 3 e garantisce una pulizia più accurata, più efficiente e più delicata con una migliore distribuzione del detergente. Produce una schiuma potente che aderisce bene alle superfici e raggiunge le aree più difficili da raggiungere, ideale per una pulizia accurata di biciclette, mobili da giardino, ecc. Il getto di schiuma è montato direttamente sulla pistola a grilletto. Il detergente può essere semplicemente versato nel getto di schiuma. Il beccuccio è compatibile con tutti i detergenti mobili per esterni OC 3.

Caratteristiche e vantaggi
Ugello schiuma: Schiuma potente
Schiuma potente
Pulizia accurata e senza sforzo di varie superfici (ad es. biciclette, mobili da giardino).
Ugello schiuma: Angolo di spruzzo regolabile
Angolo di spruzzo regolabile
Consente di lavorare comodamente in verticale e in orizzontale.
Ugello schiuma: Semplice passaggio da un detergente all'altro
Semplice passaggio da un detergente all'altro
Pulizia senza fatica con l'idropistola Kärcher compatibile. Estremamente facile da usare
Contenitore detergente trasparente
  • Il livello di riempimento è sempre visibile.
Contenitore con volume di 0,35 litri
  • Per fasi di pulizia più lunghe senza bisogno di riempire il contenitore.
Specifiche

Dati tecnici

Colore Bianco
Peso (kg) 0,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 165 x 61 x 105
Aree di applicazione
  • Biciclette
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone