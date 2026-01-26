Detergente Attivo Acido RM 25 ASF, 10l
Detergente acido per la pulizia in alta pressione, elimina incrostazionidi calcare, ruggine, cristalli di latte, grasso e proteine. Indicato per lapulizia di aree igieniche.
Grazie al suo ampio spettro di efficacia, il detergente acido PressurePro Active Cleaner RM 25 di Kärcher può essere utilizzato in numerose applicazioni per una pulizia approfondita con idropulitrici ad alta pressione. Il detergente rimuove senza fatica depositi di calcare, ruggine, pietre di birra e di latte, nonché macchie di grasso e albume. È quindi ideale per la pulizia interna dei serbatoi nell'industria alimentare, per la pulizia profonda di magazzini e celle frigorifere nonché di ambienti sanitari, come piscine o bagni pubblici nelle aree di servizio autostradali, aeroporti o stazioni ferroviarie. La potente combinazione di tensioattivi a pulizia rapida, acido fosforico e cloridrico e un'efficace protezione anticorrosione per proteggere i metalli, pulisce in modo accurato e sicuro le sale di mungitura e le sale di mungitura in agricoltura. Inoltre, il PressurePro Active Cleaner RM 25 può essere utilizzato in quantità molto piccole e quindi riduce i costi del materiale per la pulizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|10
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|0,2
|Peso (kg)
|10,9
|Peso con imballo (kg)
|11,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|230 x 188 x 307
Macchine compatibili
Aree di applicazione
- Pulizia barili
- Caseifici
- Strutture sanitarie
- Contenitori cibo