Detergente Attivo Acido RM 25 ASF, 2.5l

Detergente acido per la pulizia in alta pressione, elimina incrostazionidi calcare, ruggine, cristalli di latte, grasso e proteine. Indicato per lapulizia di aree igieniche.

Grazie al suo ampio spettro di efficacia, il detergente acido PressurePro Active Cleaner RM 25 di Kärcher può essere utilizzato in numerose applicazioni per una pulizia approfondita con idropulitrici ad alta pressione. Il detergente rimuove senza fatica depositi di calcare, ruggine, pietre di birra e di latte, nonché macchie di grasso e albume. È quindi ideale per la pulizia interna dei serbatoi nell'industria alimentare, per la pulizia profonda di magazzini e celle frigorifere nonché di ambienti sanitari, come piscine o bagni pubblici nelle aree di servizio autostradali, aeroporti o stazioni ferroviarie. La potente combinazione di tensioattivi a pulizia rapida, acido fosforico e cloridrico e un'efficace protezione anticorrosione per proteggere i metalli, pulisce in modo accurato e sicuro le sale di mungitura e le sale di mungitura in agricoltura. Inoltre, il PressurePro Active Cleaner RM 25 può essere utilizzato in quantità molto piccole e quindi riduce i costi del materiale per la pulizia.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 2,5
Confezione da (Pezzo(i)) 4
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 3
Prodotto
  • Detergente per alta pressione
  • Scioglie calcare, grasso, residui proteici e depositi di latte
  • Gentile azione di pulizia
  • Pulizia attiva a tutte le temperature
  • Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
  • Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
  • Senza NTA
Detergente Attivo Acido RM 25 ASF, 2.5l
Detergente Attivo Acido RM 25 ASF, 2.5l
Detergente Attivo Acido RM 25 ASF, 2.5l
Detergente Attivo Acido RM 25 ASF, 2.5l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H290 Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
  • P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
  • P405 Conservare sotto chiave.
  • P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
  • Z 20 Contiene but-2-in-1,4-diolo. Può provocare una reazione allergica.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Pulizia barili
  • Caseifici
  • Strutture sanitarie
  • Contenitori cibo
Accessori