Detergente Attivo Acido RM 25 ASF, 2.5l
Detergente acido per la pulizia in alta pressione, elimina incrostazionidi calcare, ruggine, cristalli di latte, grasso e proteine. Indicato per lapulizia di aree igieniche.
Grazie al suo ampio spettro di efficacia, il detergente acido PressurePro Active Cleaner RM 25 di Kärcher può essere utilizzato in numerose applicazioni per una pulizia approfondita con idropulitrici ad alta pressione. Il detergente rimuove senza fatica depositi di calcare, ruggine, pietre di birra e di latte, nonché macchie di grasso e albume. È quindi ideale per la pulizia interna dei serbatoi nell'industria alimentare, per la pulizia profonda di magazzini e celle frigorifere nonché di ambienti sanitari, come piscine o bagni pubblici nelle aree di servizio autostradali, aeroporti o stazioni ferroviarie. La potente combinazione di tensioattivi a pulizia rapida, acido fosforico e cloridrico e un'efficace protezione anticorrosione per proteggere i metalli, pulisce in modo accurato e sicuro le sale di mungitura e le sale di mungitura in agricoltura. Inoltre, il PressurePro Active Cleaner RM 25 può essere utilizzato in quantità molto piccole e quindi riduce i costi del materiale per la pulizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|2,5
|Confezione da (Pezzo(i))
|4
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|3
Prodotto
- Detergente per alta pressione
- Scioglie calcare, grasso, residui proteici e depositi di latte
- Gentile azione di pulizia
- Pulizia attiva a tutte le temperature
- Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
- Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
- Senza NTA
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H290 Può essere corrosivo per i metalli.
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
- P405 Conservare sotto chiave.
- P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
- Z 20 Contiene but-2-in-1,4-diolo. Può provocare una reazione allergica.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 25/15-4 ST
- HD 4/10 X Plus Classic
- HD 4/11 Bp Pack
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C eco!Booster
- HD 5/15 C Edition Power Control
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus eco!Booster
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/10 CXF
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus eco!Power
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 11/18-4 S eB Plus eco!Power
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/15 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- PRO HD 400
- PRO HD 5170
- PRO HD 6200
- PRO HD 700 X Plus
- PRO HD 8280
- PRO HDS 5180
Prodotti fuori catalogo
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S *KAP
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S *KAP
- HD 10/25-4 S *VEX
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 17/14-4SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 Classic *KAP
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MX Plus *CH
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P St
- HD 6/15-4
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/14 -4MX Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/16-4MX Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4*KAP
- HD 7/20 G
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD rimorchio diesel
- HDS 10/20 -4M
- HDS 10/20 -4M Classic *KAP
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/12 C
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 C Classic *KAP
- HDS 6/14 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C Classic *KAP
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/17-4 C Basic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS trailer
- HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- PRO HD 200
- PRO HD 300 Plus
- PRO HD 600
- Special Edition: HD 5/17 CX Plus
Aree di applicazione
- Pulizia barili
- Caseifici
- Strutture sanitarie
- Contenitori cibo