Il nostro detergente per facciate PressurePro RM 43, simile al gel, è la soluzione di pulizia completa per proteggere le facciate delle case dalle intemperie e da altri influssi a lungo termine, per preservarne il valore e per ridurre costose misure di ristrutturazione. Che si tratti di facciate in pietra, clinker, intonaco grezzo, plastica, legno o vetro: la pioggia e l'umidità le colpiscono tanto quanto il caldo e la siccità, il vento, la grandine, la neve e il ghiaccio o i gas di scarico del traffico e le emissioni degli impianti di riscaldamento e dell'industria. Il risultato sono depositi e imbrattamenti; anche muschio, alghe e funghi possono attaccarsi e causare danni durevoli alla superficie. Grazie alla sua consistenza gel, PressurePro Facade Cleaner RM 43 aderisce in modo eccellente praticamente a qualsiasi tipo di superficie e rimuove in modo affidabile ed efficace fuliggine, olio, grasso e inquinamento ambientale. Naturalmente è perfettamente progettato per un'interazione efficiente con gli strumenti della soluzione di sistema Kärcher per la pulizia delle facciate.