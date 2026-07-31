Detergente sgrassante RM 731, 5l

Detergente sgrassante ideale per l'eliminazione di grasso, olio e fuliggineda pavimenti, superfici da lavoro e macchine. Facile da utlizzare. Ha un'azione lucidante sulla superficie.

Pulizia estremamente potente, adatta sia per la pulizia manuale che meccanica e ideale per applicazioni nelle aziende di trasformazione alimentare e nell'industria alimentare: il PressurePro Sgrassatore e Sgrassante Proteine ​​RM 731 di Kärcher. Altamente efficace e allo stesso tempo delicato sui materiali, il detergente per cucina rimuove grassi animali o vegetali e residui di proteine ​​praticamente da qualsiasi superficie, ad esempio nelle macellerie, nei panifici o nelle grandi cucine. Le superfici in acciaio inox e plastica vengono pulite da grasso e proteine ​​in modo altrettanto affidabile come pavimenti e pareti piastrellate, celle frigorifere e macchine come cappe aspiranti e nastri trasportatori. Anche gli utensili molto sporchi come barbecue e spiedini affumicati vengono puliti in modo efficace. Il nostro prodotto per la rimozione del grasso e delle proteine ​​PressurePro RM 731 è privo di fragranze e coloranti, è efficace a qualsiasi temperatura e si lava via senza lasciare residui.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 5
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 13
Peso (kg) 5,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 5,8
Dimensioni (L × P × A) (mm) 190 x 140 x 250
Prodotto
  • Detergente per alta pressione
  • Dissolve oli pesanti, grasso e sporco minerale
  • Indicato per superfici in acciaio inox e ceramica
  • Pulizia attiva a tutte le temperature
  • Non lascia residui
  • Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
  • Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
  • Senza NTA
Detergente sgrassante RM 731, 5l
Detergente sgrassante RM 731, 5l
Detergente sgrassante RM 731, 5l
Detergente sgrassante RM 731, 5l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H290 Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
  • P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
  • P405 Conservare sotto chiave.
  • P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
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Aree di applicazione
  • Caseifici
  • Pulizia superfici
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