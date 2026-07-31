Disinfettante, liquido RM 735, 5l

Detergente sanificante (QUATERNARI) Efficace disinfettante neutro, conproprietà battericida, funghicida ed in parte anche virucida (es. epatite B)listato VAH/DGHM e DVG 3) 4).

Ideale per l'uso in istituzioni pubbliche, hotel e industria alimetare, sanitaria e altre location, il detergente RM 735 - testato conformemente alla norma EN 14476 - è altamente efficace nel combattere agenti patogeni, incluso il nuovo coronavirus, pur restando delicato sulle superfici.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 5
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 8
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 5,1
Prodotto
  • Disinfettante liquido multiuso
  • Efficace contro i batteri (ad esempio E. coli, S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa)
  • Efficace contro i batteri (ad esempio salmonella, listeria)
  • Efficace contro i lieviti (ad esempio Candida albicans)
  • Efficace contro i virus avvolti (es. coronavirus, HBV, HIV, H5N1, H1N1, Ebola)
  • Molto delicato sulla carrozzeria
  • Disinfettante liquido profumazione neutra
  • Disinfettante liquido senza profumazione
Disinfettante, liquido RM 735, 5l
Disinfettante, liquido RM 735, 5l
Disinfettante, liquido RM 735, 5l
Disinfettante, liquido RM 735, 5l
Disinfettante, liquido RM 735, 5l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H315 Provoca irritazione cutanea.
  • H318 Provoca gravi lesioni oculari.
  • H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273 Non disperdere nell’ambiente.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
  • P332 + P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
  • Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Caseifici
  • Disinfezione superfici
  • Sale d'attesa
  • Centri benessere
  • Strutture sanitarie
Accessori