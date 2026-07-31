VehiclePro Detergente per camion RM 805, alcalino senza NTA, 20l

Detergente per il prelavaggio di veicoli commerciali, aiuta a rimuovere efficacemente lo sporco ostinato come olio e lubrificanti, fuliggine, carburante, catrame, insetti e patina da smog da tutti i veicoli commerciali. Privo di NTA.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 13
Peso (kg) 21,4
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 22,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 250 x 230 x 420
VehiclePro Detergente per camion RM 805, alcalino senza NTA, 20l
VehiclePro Detergente per camion RM 805, alcalino senza NTA, 20l
VehiclePro Detergente per camion RM 805, alcalino senza NTA, 20l
VehiclePro Detergente per camion RM 805, alcalino senza NTA, 20l
Macchine compatibili
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Aree di applicazione
  • Lavaggio auto
  • Impianti di lavaggio
  • Lavaggio veicoli commerciali
  • Pulizia teli
  • Auto
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