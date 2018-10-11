幼稚園　マルチークリーナー OC ３で遊具を簡単にキレイに

ホライゾンジャパン インターナショナルスクール 仙台 （幼稚部）
園児が遊ぶ遊具や園内の共有部分等を、雑巾やデッキブラシ、ケルヒャーの高圧洗浄機等を使用して清掃していました。今回、OC 3を試して、雑巾・デッキブラシでの清掃および高圧洗浄機との違いを確認しました。
すべり台
水場や電源から遠く高圧洗浄機が届かないため、バケツに汲んだ水とモップで掃除していました。OC 3ならすべり台まで直接持ち運びができるし、溝に沿って水圧をかけるだけで落ちにくい砂汚れが落ちました。2台のすべり台が1回の給水で洗浄でき、便利でした。
洗浄前 洗浄前
洗浄中 洗浄中
洗浄後 洗浄後
ビニールプール
これまでは水道ホースを指でつぶし圧をかけて洗浄していましたが、使用する水量が多くなり、園庭が水浸しになることも。今回OC 3を使用したところ、少ない水で洗浄できる上、大変効率よく洗浄できました。高圧洗浄機ほど水圧がないので、ビニール素材に安心して使用できました。
洗浄中 洗浄中
洗浄後 洗浄後
傘たて
水道ホースとデッキブラシで洗浄していましたが、台数が多く労力を要していました。OC 3なら、泥とホコリの汚れはあっという間にきれいになりました。高圧洗浄機だと傘たての受け皿は圧で飛んでしまいますが、OC 3の水圧はちょうど良かったです。
洗浄前 洗浄前
洗浄前 洗浄前
洗浄中 洗浄中
洗浄中 洗浄中
洗浄後 洗浄後
花壇の水やり
水道ホースにシャワーノズルをつけて水やりをしていましたが、花壇の場所が遠く、使用後のホースの巻取りが大変でした。OC 3を導入してからは、気づいた時に手軽に水やりができるようになりました。他の場所の洗浄にOC 3を使用した後、水やりも同時にするようになり、作業効率もアップしました。
花壇の水やり
屋外の手洗い場
ホースやブラシを使って洗浄していましたが、砂場に近い手洗い場はどうしてもすぐに砂だらけになっていました。OC 3なら園児が下校した後、気になった時にサッと洗浄できます。蛇口の泥汚れも、ブラシ不要で洗浄でき大変便利でした。
洗浄前 洗浄前
洗浄中 洗浄中
砂場用のおもちゃ
砂場用のおもちゃは形状が細かく、水道水で洗っても細かな溝に砂汚れが溜まりがちでした。OC 3の水圧は、こうした小さなおもちゃや細かな場所の汚れ落としにちょうど良いです。トラクターやスコップなどのこびりついた砂汚れも、あっという間にきれいになりました。
洗浄前 洗浄前
洗浄中 洗浄中
洗浄後 洗浄後

他のモニターレポートを見る

お掃除大好き主婦

お掃除大好き主婦

掃除用具が大好きな主婦です。日常の汚れを清掃する際、雑巾、ブラシ、掃除機の他、スチームクリーナーや高圧洗浄機も使っています。今回はOC 3の特長を活かした家の中での使用アイデアをご紹介します。

詳しくはこちら >
イベント業

屋外イベントを運営する企業

屋外でのイベント運営時、設備や備品の洗浄はバケツと雑巾を使用し、こすり洗いで汚れを落としていましたが手間と労力がかかっていました。今回は、飲食イベント運営時にOC 3で洗浄を行いました。

詳しくはこちら >
幼稚園

小野さん アウトドアショップ勤務

アウトドアショップに勤務し、普段からトレッキングやキャンプ、ロードバイクなどを楽しんでいる小野さん。屋外で激しく汚れたアウトドアの道具は、これまでブラシやスポンジで水洗いをしていましたが、OC 3を使ってみて、汚れ落としの手間は大幅に削減されました。

詳しくはこちら >
お掃除大好き主婦

野尻さん アウトドアショップ勤務

職業柄、日頃から登山やマウンテンバイク、SUPなどのアクティビティに親しんでいる野尻さん。OC 3の活用は、そこで使用した道具の汚れ落としに大きな効果をもたらしました。また、アウトドア以外にも多方面でOC 3を活用し、暮らしの中に役立つ便利な利用法を発見しました。

詳しくはこちら >
イベント業

フラワーショップ 店舗運営

仕事の中で水をよく使うフラワーショップ。商品や使用する道具等の洗浄にも水道やジョウロに移した水を使用していましたが、水圧が弱く汚れが落ちきらないこともありました。そうした汚れに効果を発揮したのがOC 3です。日常的な業務のちょっとした不便が解消され、洗浄がより快適になりました。

詳しくはこちら >
幼稚園

マウンテンバイクレーサー

家族3人でマウンテンバイクレースに参加しているSさんご一家。レース後は自転車3台の泥や草などの汚れを落とす必要がありますが、会場の洗車機や水道は数が少なく、汚れたまま10分以上順番待ちをすることも…。そこでこれまでは20リットルの水タンクを持参し、ブラシなどで手洗いをしていました。今回は近くに水源や電源がなくても使えるOC 3を会場に持ち込み、レース後の会場で汚れ落としを行いました。

詳しくはこちら >
お掃除大好き主婦

釣り歴25年　鎌田さん

趣味が海釣りで、週末には釣り道具を携え海に出かけるという鎌田さん。釣りを楽しんだ後、海水や釣った魚のヌメリなどで汚れてしまった道具は、これまで自宅に持ち帰り散水シャワーノズルや自宅浴室のシャワーを使用して洗浄していました。水源や電源がない海への持ち運びが可能なOC 3を使用してみて、釣りの楽しんだその場で道具を洗える利便性や、汎用性のある使い勝手の良さなどから、「釣り道具のメンテナンスにはOC 3がぴったり」と実感しました。

詳しくはこちら >
イベント業

SUP（サップ）インストラクター

SUPインストラクター「tachikogiya」の加藤さん。SUPはここ数年で人気が上昇している水上スポーツで、ボードの上に立ちパドルを漕いで水面を進むアクティビティです。SUPに行く際は、車にペットボトルやポリタンクなどに水を貯めて洗浄していました。海ではたくさんの海水と砂が付着するため、たくさんの水を持ち込んでいましたが、適度な水圧のOC 3を持ち運ぶようになり、アウトドアシーンでの活躍を実感しました。

詳しくはこちら >
マルチクリーナー OC 3 使い方アイデアページへ戻る