幼稚園　マルチークリーナー OC ３で遊具を簡単にキレイに

ホライゾンジャパン インターナショナルスクール 仙台 （幼稚部） 園児が遊ぶ遊具や園内の共有部分等を、雑巾やデッキブラシ、ケルヒャーの高圧洗浄機等を使用して清掃していました。今回、OC 3を試して、雑巾・デッキブラシでの清掃および高圧洗浄機との違いを確認しました。

すべり台 水場や電源から遠く高圧洗浄機が届かないため、バケツに汲んだ水とモップで掃除していました。OC 3ならすべり台まで直接持ち運びができるし、溝に沿って水圧をかけるだけで落ちにくい砂汚れが落ちました。2台のすべり台が1回の給水で洗浄でき、便利でした。 洗浄前 洗浄中 洗浄後

ビニールプール これまでは水道ホースを指でつぶし圧をかけて洗浄していましたが、使用する水量が多くなり、園庭が水浸しになることも。今回OC 3を使用したところ、少ない水で洗浄できる上、大変効率よく洗浄できました。高圧洗浄機ほど水圧がないので、ビニール素材に安心して使用できました。 洗浄中 洗浄後

傘たて 水道ホースとデッキブラシで洗浄していましたが、台数が多く労力を要していました。OC 3なら、泥とホコリの汚れはあっという間にきれいになりました。高圧洗浄機だと傘たての受け皿は圧で飛んでしまいますが、OC 3の水圧はちょうど良かったです。 洗浄前 洗浄前 洗浄中 洗浄中 洗浄後

花壇の水やり 水道ホースにシャワーノズルをつけて水やりをしていましたが、花壇の場所が遠く、使用後のホースの巻取りが大変でした。OC 3を導入してからは、気づいた時に手軽に水やりができるようになりました。他の場所の洗浄にOC 3を使用した後、水やりも同時にするようになり、作業効率もアップしました。

屋外の手洗い場 ホースやブラシを使って洗浄していましたが、砂場に近い手洗い場はどうしてもすぐに砂だらけになっていました。OC 3なら園児が下校した後、気になった時にサッと洗浄できます。蛇口の泥汚れも、ブラシ不要で洗浄でき大変便利でした。 洗浄前 洗浄中