フラワーショップ　マルチクリーナー OC 3で水やり、害虫駆除

フラワーショップ 店舗運営 仕事の中で水をよく使うフラワーショップ。商品や使用する道具等の洗浄にも水道やジョウロに移した水を使用していましたが、水圧が弱く汚れが落ちきらないこともありました。そうした汚れに効果を発揮したのがOC 3です。日常的な業務のちょっとした不便が解消され、洗浄がより快適になりました。

害虫の駆除 植物に付着した害虫を駆除する時は、水道やジョウロの水圧では弱く、手で拭き取っていたため時間がかかっていました。水道の約2倍の水圧があるOC 3の水圧は害虫の駆除にちょうど良く、植物を痛めたり殺虫剤を使用したりすることがないので、とても便利で効率的だと感じました。葉裏に付いてしまったアブラムシの駆除にも使用してみたいと思います。 害虫の駆除は手での拭き取りで時間がかかっていた OC 3の水圧のおかげで、害虫の駆除が一気に短時間に

鉢底 商品の鉢物は、普段の水やりなどで鉢底に緑の水苔が付着してしまうことがあります。出荷や販売する際にはそうした汚れを落とすのですが、ホースの水とたわしでこすり洗いをしていたので1鉢洗うごとに時間がかかっていました。OC 3ならちょうど良い水圧があるので、洗いたい鉢を並べて短時間で洗浄することができました。ノズルは軽く片手で操作できるので、鉢を動かしながらの洗浄にも便利でした。 鉢底に水苔が付着してしまっている状態 OC 3の水圧で簡単に付着汚れを落とすことができた

長靴 ガーデニングの仕事は長靴を履いて行うことが多いのですが、使用後は靴底に泥がこびりつき、水道の水圧では汚れを取りきることができませんでした。OC 3での洗浄なら、水道の約2倍の水圧があるので、こすり洗いなどの必要がなく簡単にきれいになりました。鉢底の洗浄と一緒に洗うとより効率的だし、水圧が強すぎないので、軽い長靴でも水圧で吹き飛ばずに洗浄することができました。 長靴を吹き飛ばすこともなく、しっかりした水圧で汚れを落とすことができた