フラワーショップ　マルチクリーナー OC 3で水やり、害虫駆除

フラワーショップ 店舗運営
仕事の中で水をよく使うフラワーショップ。商品や使用する道具等の洗浄にも水道やジョウロに移した水を使用していましたが、水圧が弱く汚れが落ちきらないこともありました。そうした汚れに効果を発揮したのがOC 3です。日常的な業務のちょっとした不便が解消され、洗浄がより快適になりました。
害虫の駆除
植物に付着した害虫を駆除する時は、水道やジョウロの水圧では弱く、手で拭き取っていたため時間がかかっていました。水道の約2倍の水圧があるOC 3の水圧は害虫の駆除にちょうど良く、植物を痛めたり殺虫剤を使用したりすることがないので、とても便利で効率的だと感じました。葉裏に付いてしまったアブラムシの駆除にも使用してみたいと思います。
害虫の駆除は手での拭き取りで時間がかかっていた 害虫の駆除は手での拭き取りで時間がかかっていた
OC 3の水圧のおかげで、害虫の駆除が一気に短時間に OC 3の水圧のおかげで、害虫の駆除が一気に短時間に
鉢底
商品の鉢物は、普段の水やりなどで鉢底に緑の水苔が付着してしまうことがあります。出荷や販売する際にはそうした汚れを落とすのですが、ホースの水とたわしでこすり洗いをしていたので1鉢洗うごとに時間がかかっていました。OC 3ならちょうど良い水圧があるので、洗いたい鉢を並べて短時間で洗浄することができました。ノズルは軽く片手で操作できるので、鉢を動かしながらの洗浄にも便利でした。
鉢底に水苔が付着してしまっている状態 鉢底に水苔が付着してしまっている状態
OC 3の水圧で簡単に付着汚れを落とすことができた OC 3の水圧で簡単に付着汚れを落とすことができた
長靴
ガーデニングの仕事は長靴を履いて行うことが多いのですが、使用後は靴底に泥がこびりつき、水道の水圧では汚れを取りきることができませんでした。OC 3での洗浄なら、水道の約2倍の水圧があるので、こすり洗いなどの必要がなく簡単にきれいになりました。鉢底の洗浄と一緒に洗うとより効率的だし、水圧が強すぎないので、軽い長靴でも水圧で吹き飛ばずに洗浄することができました。
長靴を吹き飛ばすこともなく、しっかりした水圧で汚れを落とすことができた 長靴を吹き飛ばすこともなく、しっかりした水圧で汚れを落とすことができた
観葉植物の葉についたホコリ
葉面のホコリもOC 3の適度な水圧で除去できます。ホコリだけでなく、虫の卵や老廃物の除去にも活躍します。
観葉植物の葉についたホコリ

他のモニターレポートを見る

幼稚園

ホライゾンジャパン インターナショナルスクール 仙台 （幼稚部）

園児が遊ぶ遊具や園内の共有部分等を、雑巾やデッキブラシ、ケルヒャーの高圧洗浄機等を使用して清掃していました。今回、OC 3を試して、雑巾・デッキブラシでの清掃および高圧洗浄機との違いを確認しました。

詳しくはこちら >
お掃除大好き主婦

お掃除大好き主婦

掃除用具が大好きな主婦です。日常の汚れを清掃する際、雑巾、ブラシ、掃除機の他、スチームクリーナーや高圧洗浄機も使っています。今回はOC 3の特長を活かした家の中での使用アイデアをご紹介します。

詳しくはこちら >
イベント業

屋外イベントを運営する企業

屋外でのイベント運営時、設備や備品の洗浄はバケツと雑巾を使用し、こすり洗いで汚れを落としていましたが手間と労力がかかっていました。今回は、飲食イベント運営時にOC 3で洗浄を行いました。

詳しくはこちら >
幼稚園

小野さん アウトドアショップ勤務

アウトドアショップに勤務し、普段からトレッキングやキャンプ、ロードバイクなどを楽しんでいる小野さん。屋外で激しく汚れたアウトドアの道具は、これまでブラシやスポンジで水洗いをしていましたが、OC 3を使ってみて、汚れ落としの手間は大幅に削減されました。

詳しくはこちら >
お掃除大好き主婦

野尻さん アウトドアショップ勤務

職業柄、日頃から登山やマウンテンバイク、SUPなどのアクティビティに親しんでいる野尻さん。OC 3の活用は、そこで使用した道具の汚れ落としに大きな効果をもたらしました。また、アウトドア以外にも多方面でOC 3を活用し、暮らしの中に役立つ便利な利用法を発見しました。

詳しくはこちら >
幼稚園

マウンテンバイクレーサー

家族3人でマウンテンバイクレースに参加しているSさんご一家。レース後は自転車3台の泥や草などの汚れを落とす必要がありますが、会場の洗車機や水道は数が少なく、汚れたまま10分以上順番待ちをすることも…。そこでこれまでは20リットルの水タンクを持参し、ブラシなどで手洗いをしていました。今回は近くに水源や電源がなくても使えるOC 3を会場に持ち込み、レース後の会場で汚れ落としを行いました。

詳しくはこちら >
お掃除大好き主婦

釣り歴25年　鎌田さん

趣味が海釣りで、週末には釣り道具を携え海に出かけるという鎌田さん。釣りを楽しんだ後、海水や釣った魚のヌメリなどで汚れてしまった道具は、これまで自宅に持ち帰り散水シャワーノズルや自宅浴室のシャワーを使用して洗浄していました。水源や電源がない海への持ち運びが可能なOC 3を使用してみて、釣りの楽しんだその場で道具を洗える利便性や、汎用性のある使い勝手の良さなどから、「釣り道具のメンテナンスにはOC 3がぴったり」と実感しました。

詳しくはこちら >
イベント業

SUP（サップ）インストラクター

SUPインストラクター「tachikogiya」の加藤さん。SUPはここ数年で人気が上昇している水上スポーツで、ボードの上に立ちパドルを漕いで水面を進むアクティビティです。SUPに行く際は、車にペットボトルやポリタンクなどに水を貯めて洗浄していました。海ではたくさんの海水と砂が付着するため、たくさんの水を持ち込んでいましたが、適度な水圧のOC 3を持ち運ぶようになり、アウトドアシーンでの活躍を実感しました。

詳しくはこちら >
マルチクリーナー OC 3 使い方アイデアページへ戻る