お掃除大好き主婦　マルチクリーナー OC 3は家の外でも中でも大活躍

お掃除大好き主婦
掃除用具が大好きな主婦です。日常の汚れを清掃する際、雑巾、ブラシ、掃除機の他、スチームクリーナーや高圧洗浄機も使っています。今回はOC 3の特長を活かした家の中での使用アイデアをご紹介します。
ベランダの側溝
プランターからこぼれた土や落ち葉、洗濯物のホコリなどで汚れたベランダの側溝は、大きなごみ・汚れを取り除く程度で溝の間までは汚れを除去できませんでした。OC 3を使ったら、溝の間の細かい部分も一気に洗浄できてすっきり。台風や大雨時も、詰まりや水が溜まることがなくなりました。
洗浄前 洗浄前
洗浄中 洗浄中
洗浄後 洗浄後
ディスポーザー（生ごみ粉砕処理機）
機器の構造が細かいため汚れが落ちきれず、ヌメリやにおいの原因になっていました。週に1回、本体を持ち上げてOC 3で洗浄したところ、汚れが一掃されました。取扱説明書では月に1回排水口にバケツ等で多量の水を流すことが推奨されていたので、機器の洗浄のついでに排水口もOC 3で洗浄したところ、バケツで多量の水を流す手間が省けたうえにヌメリや臭いも一切なくなりました。
入り組んだ構造のディスポーザーはブラシではこすれない 入り組んだ構造のディスポーザーはブラシではこすれない
刃の部分を取り出し、側面を洗浄 刃の部分を取り出し、側面を洗浄
同時に排水口も洗浄して詰まりを防止 同時に排水口も洗浄して詰まりを防止
各種フィルター
さまざまな家電などについているフィルターの清掃は、形状が異なるフィルターごとに多数のブラシが必要で、道具を揃えるのが大変でした。OC 3を導入してからは、外した家中のフィルターをごみ箱に集め、家庭用洗浄剤を塗布し、しばらく置いてからOC 3で一気に洗浄。ブラシ不要で一度に家中のフィルターが掃除できるようになりました。特に洗濯機の排水フィルターはホコリと洗剤のヌメリが頑固でしたが、この方法で楽々洗浄。そのうえごみ箱の洗浄にもなり、一石二鳥でした！
洗浄前 洗浄前
洗濯機の排水フィルターはヌメリ汚れがいっぱい 洗濯機の排水フィルターはヌメリ汚れがいっぱい
ゴミ箱に入れて一気に洗浄！ ゴミ箱に入れて一気に洗浄！
落ちた汚れは一目瞭然 落ちた汚れは一目瞭然
洗浄後 洗浄後
マンション共有部の目隠しシャッター
外気で汚れが溜まりやすいうえ凹凸がある素材で、拭き掃除では汚れが落ちきれませんでした。しかも内側の網戸や窓の汚れは洗浄する方法がない状態でした。しかしOC 3なら、シャッターの外側から内側の網戸、窓ガラス、サッシレールにいたるまでものの30秒で一発洗浄！ 隣近所への音や水ハネも気にならず、短時間で洗浄できるので忙しい朝の出勤前にも洗浄できました。
洗浄前 洗浄前
凹凸があり洗いにくい形状 凹凸があり洗いにくい形状
シャッター・網戸・窓ガラスが一度で洗浄できる シャッター・網戸・窓ガラスが一度で洗浄できる
全自動洗濯機のドラム内部
洗濯槽クリーナーで汚れを浮かせて除去していましたが、長時間かかるうえ3回すすぎで使用水量が気になっていました。OC 3を使ってみたら、ドラム内部の汚れは水圧だけで落ち、パッキンの隙間に溜まった汚れまでも洗浄できました。洗浄後は驚くほどの汚れがフィルターに排出されました。洗剤も多量の水も不要なので、エコで経済的です。
洗浄前 洗浄前
ドラム全体を洗浄 ドラム全体を洗浄
溝・パッキンに溜まった繊維ホコリも 溝・パッキンに溜まった繊維ホコリも
エアコン室外機の下部
夏にエアコンをフル稼働させていましたが、室外機は特に掃除をしたことがありませんでした。室外機からの排水が気になり、OC 3で室外機の下部を洗浄してみたところ、黒い汚水が流れ出て驚きました。
※ファンを洗浄する際は、エアコンメーカーが推奨している洗浄方法もしくは専門のクリーニング業者にお願いしましょう
洗浄前 洗浄前
洗浄中 洗浄中
内部に入り込んだ落ち葉もでてきた 内部に入り込んだ落ち葉もでてきた

そのほか気づいたこと

OC 3の水圧は、家庭内の家事にはちょうど良いと思いました。またOC 3はコンパクトなので、マンション住まいでも収納に場所を取りませんでした。

他のモニターレポートを見る

幼稚園

ホライゾンジャパン インターナショナルスクール 仙台 （幼稚部）

園児が遊ぶ遊具や園内の共有部分等を、雑巾やデッキブラシ、ケルヒャーの高圧洗浄機等を使用して清掃していました。今回、OC 3を試して、雑巾・デッキブラシでの清掃および高圧洗浄機との違いを確認しました。

詳しくはこちら >
イベント業

屋外イベントを運営する企業

屋外でのイベント運営時、設備や備品の洗浄はバケツと雑巾を使用し、こすり洗いで汚れを落としていましたが手間と労力がかかっていました。今回は、飲食イベント運営時にOC 3で洗浄を行いました。

詳しくはこちら >
幼稚園

小野さん アウトドアショップ勤務

アウトドアショップに勤務し、普段からトレッキングやキャンプ、ロードバイクなどを楽しんでいる小野さん。屋外で激しく汚れたアウトドアの道具は、これまでブラシやスポンジで水洗いをしていましたが、OC 3を使ってみて、汚れ落としの手間は大幅に削減されました。

詳しくはこちら >
お掃除大好き主婦

野尻さん アウトドアショップ勤務

職業柄、日頃から登山やマウンテンバイク、SUPなどのアクティビティに親しんでいる野尻さん。OC 3の活用は、そこで使用した道具の汚れ落としに大きな効果をもたらしました。また、アウトドア以外にも多方面でOC 3を活用し、暮らしの中に役立つ便利な利用法を発見しました。

詳しくはこちら >
イベント業

フラワーショップ 店舗運営

仕事の中で水をよく使うフラワーショップ。商品や使用する道具等の洗浄にも水道やジョウロに移した水を使用していましたが、水圧が弱く汚れが落ちきらないこともありました。そうした汚れに効果を発揮したのがOC 3です。日常的な業務のちょっとした不便が解消され、洗浄がより快適になりました。

詳しくはこちら >
幼稚園

マウンテンバイクレーサー

家族3人でマウンテンバイクレースに参加しているSさんご一家。レース後は自転車3台の泥や草などの汚れを落とす必要がありますが、会場の洗車機や水道は数が少なく、汚れたまま10分以上順番待ちをすることも…。そこでこれまでは20リットルの水タンクを持参し、ブラシなどで手洗いをしていました。今回は近くに水源や電源がなくても使えるOC 3を会場に持ち込み、レース後の会場で汚れ落としを行いました。

詳しくはこちら >
お掃除大好き主婦

釣り歴25年　鎌田さん

趣味が海釣りで、週末には釣り道具を携え海に出かけるという鎌田さん。釣りを楽しんだ後、海水や釣った魚のヌメリなどで汚れてしまった道具は、これまで自宅に持ち帰り散水シャワーノズルや自宅浴室のシャワーを使用して洗浄していました。水源や電源がない海への持ち運びが可能なOC 3を使用してみて、釣りの楽しんだその場で道具を洗える利便性や、汎用性のある使い勝手の良さなどから、「釣り道具のメンテナンスにはOC 3がぴったり」と実感しました。

詳しくはこちら >
イベント業

SUP（サップ）インストラクター

SUPインストラクター「tachikogiya」の加藤さん。SUPはここ数年で人気が上昇している水上スポーツで、ボードの上に立ちパドルを漕いで水面を進むアクティビティです。SUPに行く際は、車にペットボトルやポリタンクなどに水を貯めて洗浄していました。海ではたくさんの海水と砂が付着するため、たくさんの水を持ち込んでいましたが、適度な水圧のOC 3を持ち運ぶようになり、アウトドアシーンでの活躍を実感しました。

詳しくはこちら >
マルチクリーナー OC 3 使い方アイデアページへ戻る