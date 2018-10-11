お掃除大好き主婦　マルチクリーナー OC 3は家の外でも中でも大活躍

お掃除大好き主婦 掃除用具が大好きな主婦です。日常の汚れを清掃する際、雑巾、ブラシ、掃除機の他、スチームクリーナーや高圧洗浄機も使っています。今回はOC 3の特長を活かした家の中での使用アイデアをご紹介します。

ベランダの側溝 プランターからこぼれた土や落ち葉、洗濯物のホコリなどで汚れたベランダの側溝は、大きなごみ・汚れを取り除く程度で溝の間までは汚れを除去できませんでした。OC 3を使ったら、溝の間の細かい部分も一気に洗浄できてすっきり。台風や大雨時も、詰まりや水が溜まることがなくなりました。 洗浄前 洗浄中 洗浄後

ディスポーザー（生ごみ粉砕処理機） 機器の構造が細かいため汚れが落ちきれず、ヌメリやにおいの原因になっていました。週に1回、本体を持ち上げてOC 3で洗浄したところ、汚れが一掃されました。取扱説明書では月に1回排水口にバケツ等で多量の水を流すことが推奨されていたので、機器の洗浄のついでに排水口もOC 3で洗浄したところ、バケツで多量の水を流す手間が省けたうえにヌメリや臭いも一切なくなりました。 入り組んだ構造のディスポーザーはブラシではこすれない 刃の部分を取り出し、側面を洗浄 同時に排水口も洗浄して詰まりを防止

各種フィルター さまざまな家電などについているフィルターの清掃は、形状が異なるフィルターごとに多数のブラシが必要で、道具を揃えるのが大変でした。OC 3を導入してからは、外した家中のフィルターをごみ箱に集め、家庭用洗浄剤を塗布し、しばらく置いてからOC 3で一気に洗浄。ブラシ不要で一度に家中のフィルターが掃除できるようになりました。特に洗濯機の排水フィルターはホコリと洗剤のヌメリが頑固でしたが、この方法で楽々洗浄。そのうえごみ箱の洗浄にもなり、一石二鳥でした！ 洗浄前 洗濯機の排水フィルターはヌメリ汚れがいっぱい ゴミ箱に入れて一気に洗浄！ 落ちた汚れは一目瞭然 洗浄後

マンション共有部の目隠しシャッター 外気で汚れが溜まりやすいうえ凹凸がある素材で、拭き掃除では汚れが落ちきれませんでした。しかも内側の網戸や窓の汚れは洗浄する方法がない状態でした。しかしOC 3なら、シャッターの外側から内側の網戸、窓ガラス、サッシレールにいたるまでものの30秒で一発洗浄！ 隣近所への音や水ハネも気にならず、短時間で洗浄できるので忙しい朝の出勤前にも洗浄できました。 洗浄前 凹凸があり洗いにくい形状 シャッター・網戸・窓ガラスが一度で洗浄できる

全自動洗濯機のドラム内部 洗濯槽クリーナーで汚れを浮かせて除去していましたが、長時間かかるうえ3回すすぎで使用水量が気になっていました。OC 3を使ってみたら、ドラム内部の汚れは水圧だけで落ち、パッキンの隙間に溜まった汚れまでも洗浄できました。洗浄後は驚くほどの汚れがフィルターに排出されました。洗剤も多量の水も不要なので、エコで経済的です。 洗浄前 ドラム全体を洗浄 溝・パッキンに溜まった繊維ホコリも

エアコン室外機の下部 夏にエアコンをフル稼働させていましたが、室外機は特に掃除をしたことがありませんでした。室外機からの排水が気になり、OC 3で室外機の下部を洗浄してみたところ、黒い汚水が流れ出て驚きました。

※ファンを洗浄する際は、エアコンメーカーが推奨している洗浄方法もしくは専門のクリーニング業者にお願いしましょう 洗浄前 洗浄中 内部に入り込んだ落ち葉もでてきた