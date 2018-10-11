屋外イベント　マルチクリーナー OC 3で清掃・片付けが簡単に

屋外イベントを運営する企業
屋外でのイベント運営時、設備や備品の洗浄はバケツと雑巾を使用し、こすり洗いで汚れを落としていましたが手間と労力がかかっていました。今回は、飲食イベント運営時にOC 3で洗浄を行いました。
客席テーブル
テーブルの台数が多く、雑巾で拭いたりすすいだりするのに時間がかかっていました。しかしOC 3を使えば、水圧で汚れを吹き飛ばすだけで清掃が完了。清掃時間は1/2以下に短縮されました。
洗浄前 洗浄前
洗浄中 洗浄中
洗浄後 洗浄後
ごみ箱
お客様の食べ残し、飲み残しがごみ箱側面や床面にこぼれ、雑巾での清掃では足りずバケツの水で流していましたが、OC 3を使うと汚れが気になる部分にサッと使えるので、会場美観の維持につながりました。
洗浄前 洗浄前
洗浄中 洗浄中
洗浄後 洗浄後
台車
食材搬入などに使用する台車の洗浄方法が分からず、汚れが蓄積された状態でした。今回、適度な水圧が均一にかかるOC 3のおかげで、荷台やタイヤなど全体の汚れをしっかり洗浄。台車を車に積む時も、汚れを気にせず積載できるようになりました。
洗浄前 洗浄前
洗浄中 洗浄中
洗浄後 洗浄後
ブース内養生シート
外気で汚れが溜まりやすいうえ凹凸がある素材で、拭き掃除では汚れが落ちきれませんでした。しかも内側の網戸や窓の汚れは洗浄する方法がない状態でした。しかしOC 3なら、シャッターの外側から内側の網戸、窓ガラス、サッシレールにいたるまでものの30秒で一発洗浄！ 隣近所への音や水ハネも気にならず、短時間で洗浄できるので忙しい朝の出勤前にも洗浄できました。
洗浄前 洗浄前
洗浄中 洗浄中
仮設ごみ集積所
仮設のため洗浄する方法がなく、これまでは汚れた集積所を放置していたためごみ捨てのマナー低下の一因になっていました。今回は汚れが気になったらOC 3の給水タンクにサッと水を入れてすぐに洗浄できたので、集積所がきれいに保たれ、来場者のごみ捨てマナーの向上につながりました。
洗浄前 洗浄前
洗浄中 洗浄中
洗浄後 洗浄後
社有自転車
社用車は洗浄方法や洗浄担当がルール化されておらず、気になったら各自汚れを拭いていました。今回の導入を機に、自転車置き場にOC 3を設置し毎週金曜に洗車することをルール化。洗浄はガンを握るだけのため苦にならず、洗浄も短時間で終了。洗浄担当者は楽しみながら洗浄を行っています。
洗浄前 洗浄前
洗浄中 洗浄中

そのほか気づいたこと

OC 3はイベント会場に1台あると便利です。また客席テーブルは、OC 3で洗浄した後、窓用クリーナーWV1で吸水すると、濡れ拭きも乾拭きも不要になって便利でした。

